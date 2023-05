Kreisklasse kompakt: Blitzstarts führen Puchheim und Türkenfeld näher ans rettende Ufer

Von: Hans Kürzl

Der FC Emmering (gelbe Trikots) und der TSV Türkenfeld. © Peter Weber

Höchst wertvolle Erfolge fuhren der FC Puchheim und der TSV Türkenfeld ein. Sie können nun im Abstiegskampf ein klein wenig durchatmen.

Landkreis – Eher stressig dürften die letzten Wochen der Saison für die Zweitvertretungen werden: Der SC Unterpfaffenhofen II nach der Heimniederlage gegen Perchting auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Noch ernster ist die Lage im Olchinger Lager. Deren zweite Mannschaft verliert so allmählich das rettende Ufer aus den Augen. Die Partie des SV Haspelmoor gegen die SpVgg aus Schwabbruck und Schwabsoien wurde kurzfristig abgesagt. Dass die zweite Mannschaft des TSV Gilching in der Meisterrunde das Maß aller Dinge ist, musste derweil auch der TSV Moorenweis erfahren. Gleichwohl haben er und der TSV Alling ebenso noch Chancen auf Rang zwei. Ihr jüngst abgebrochenes Spiel holen sie am Donnerstag, 4, Mai, nach.

Meisterrunde A

TSV Oberalting - FC Emmering 0:4 (0:1) – Ungefähr eine Halbzeit Anlauf brauchte der FC Emmering um das Schlusslicht der Meisterrunde so richtig knacken zu können. Mit seinem Führungstreffer hatte aber Raphael Schell nach 16 Minuten bereits eine Tendenz angedeutet. Nachdem Kristian Paluca in der 51. Minute eingenetzt hatte, war die Vorentscheidung gefallen. In Laune gekommen, ließ Paluca in der 77. Minute einen zweiten Treffer folgen. Rene Dunker markierte schließlich vier Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand.

TSV Moorenweis - TSV Gilching II 0:2 (0:1) – Die Gäste aus dem Starnberger Landkreis ware in jedem Fall das effektivere Team. Dies belegten sie bereits in der ersten Halbzeit mit dem Treffer von Tobias Hänschke nach 18 Minuten. Zeit genug hatten die Moorenweiser, die von Branko Marcetic trainiert werden, um eine Wende herbeizuführen. Lange blieb es ergebnismäßig auch spannend – bis zur 70. Minute, in der Gilchings Paul Lindermeier den Ball zum zweiten Mal in den Moorenweiser unterbringen konnte.

Abstiegsrunde E

FC Puchheim - SC Olching II 3:1 (1:0) – Ihre zweite Mannschaft zum Vorbild genommen haben sich die Gastgeber. Zumindest gelang ihnen ein noch schnellerer Frühstart. Denn Simon Rotter hatte bereits nach zwei Minuten für die Führung der Puchheimer gesorgt. Auch nach dem Seitenwechsel kam der FCP besser und vor allem schneller in die Gänge. Simon Serter in der 51. und ein Eigentor von Marinus Renner in der 58. brachten die Puchheimer auf Kurs. Damit war im Prinzip die Entscheidung gefallen. Olchings Zweitvertretung zeigte sich zwar bis zum Schlusspfiff bemüht, der Partie noch eine Wendung zu geben. Doch mehr als der Ehrentreffer von Michael Angermaier acht Minuten vor Schluss sollte nicht mehr herausspringen.

Abstiegsrunde F

SC Unterpfaffenhofen II - TSV Perchting 1:3 (0:1) – Fast von Beginn an mussten die Gastgeber einem Rückstand hinterherlaufen. Denn Marco Stuhler hatte die Gäste schon nach elf Minuten in Führung gebracht. Die Entscheidung fiel dann nach knapp einer Stunde. Innerhalb weniger Minuten netzten die Perchtinger in Person von Raphael Bott und Florian Fuchs zweimal ein. Davon war der SCU zumindest so beeindruckt, dass keine deutliche Reaktion kam. Der Unterpfaffenhofener Treffer durch Ricardo Berg kam erst in der Nachspielzeit zustande – zu spät, um wenigstens noch ein Remis zu retten.

Gautinger SC - TSV Türkenfeld 0:3 (0:3) – „Wir schauen von Spiel zu Spiel.“ Türkenfelds Trainer Dieter sah durchaus die Wichtigkeit der drei Punkte. Doch nach der Niederlage vor Wochenfrist in Schondorf war ihm eine Reaktion wichtig. Die zeigten seine Schützlinge in Gauting geradezu im Blitztempo. „Manchmal verstehst Du den Fußball nicht. Unsere ersten drei Schüsse waren drin“, beschreibt Birkner, wie wild die Anfangsphase war. Denn bereits nach elf Minuten lagen die Türkenfelder deutlich mit 3:0 in Führung. Felix Wimmer, Leon Wieland und Stefan Wilhelm hatten den Gautinger Keeper überwinden können. Danach spielte es der TSV ruhig herunter. „Das war über den Rest der Spielzeit richtig gute Defensivarbeit“, lobte Coach Birkner alle eingesetzten Spieler. Daher sprach er auch von einem Sieg, der selbst in der Höhe in Ordnung. Zumal selbst das zu-Null, abgesehen von einem Gautinger Lattentreffer in der Schlussphase, nie ernsthaft in Gefahr geraten war. (Hans Kürzl)