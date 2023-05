Kreisklasse kompakt: Olchings Reserve meldet sich zurück - Bayer-Team fertigt Inning mit 4:1 ab

Olching bejubelt ein Tor von Sebastian Heiß (Nummer 19). © Peter Weber

Das Rennen um Meisterschaft und die sicheren Plätze jenseits der Abstiegszone in den Zugspitz-Kreisklassen spitzt sich immer weiter zu.

Landkreis – Die Landesliga-Resere des SC Olching hat gegen Inning ein Zeichen gesetzt, Emmering hat das Derby in Alling gewonnen.

Meisterrunde A

TSV Alling - FC Emmering 0:2 (0:1) – Nach einer starken Leistung in der Vorwoche konnte die Mannschaft von Sebastian Kiffer heute nicht so gut ins Spiel finden. „Es war eine verdiente Niederlage, wir waren einfach nicht auf der Höhe“, so Allings Coach Kiffer. Den Gästen gelang früh die Führung, Maximilian Theobald erzielte in der achten Minute das 1:0. Allings junges Team war möglicherweise nicht nervenstark genug um in einem wichtigen Spiel wie heute, bei dem es um den Aufstieg geht, an die guten Leistungen der Vorwoche anzuknüpfen. „Wenn wir unsere Leitung bringen sind wir definitiv auf Augenhöhe oder sogar besser als Emmering und Moorenweis“, sage Kiffer nach dem Spiel. 15 Minuten vor Schluss gelang den Gästen noch das 2:0 durch Lennard Haberer.

SC Gröbenzell - TSV Moorenweis 3:3 (2:2) – Bereits in der ersten Minute gingen die Hausherren durch Felix Scheibner in Führung, bevor Moorenweis in der 18. durch Elias Dietrich ausgleichen konnte. Philip Schmid brachte Gröbenzell nach 36 Minuten wieder in Führung, nur drei Minuten später kam die Antwort der Gäste, Maximilian Murphy erzielte das 2:2. Nach einer so rasanten ersten Hälfte ging es nach der Halbzeitpause turbulent weiter: Philip Schmid brachte mit seinem zweiten Treffer die Gastgeber wieder in Führung, ehe Tobias Bingießer in der 88. Minute vom Punkt den 3:3-Ausgleich besiegelte.

Abstiegsrunde E

FC Puchheim - VfL Egenburg 3:3 (1:1) – Ein Spiel mit Höhen und Tiefen gab es für die Mannschaft von Erol Serter. Die Hausherren haben stark begonnen und konnten nach einer Viertel Stunde durch Yanik Lutz in Führung gehen, kassierten aber wenig später nach einer Standardsituation, bei welchen die Gäste ohnehin immer gefährlich sind, den Ausgleich. Puchheim hatte in den ersten 45 Minuten einige weitere Großchancen, konnte den Ball abern nicht in Tor der Egenburger unterbringen. In den ersten 20 Minuten des zweiten Spielabschnitts haben die Hausherren dann den Faden verloren und kassierten nach einem weiteren Standard und einem individuellem Fahler das 1:2 und 1:3. Trotz diesem herben Rückschlag lies sich die Mannschaft von Erol Serter nicht unterkriegen und bewies Moral. Max Sollinger traf in der 75. Minute zum 2:3 Anschlusstreffer, Omar Adwang erlöste die Gastgeber in der 83. Minute und traf zum Endstand. „Wir haben uns gut zurückgekämpft und sind nicht wie schon oft in dieser Saison nach einem individuellen Fehler zusammengebrochen. Bis auf 20 Minuten haben wir guten Fußball gespielt“, so Puchheims Chefcoach Serter nach dem Spiel.

SV Inning - SC Olching II 1:4 (0:3) – Die Mannschaft von Alex Bayer hatte sich für das Spiel einiges vorgenommen und konnte dies auf dem Platz auch zeigen. Das aktive Spielen und hohe Anlaufen der Gäste zeigte positiv auf dem Platz und gewährte der Zweiten des SC Olching vielversprechende Situationen. Sebastian Heiß erzielte in der 11. Minute das erste Tor für die Gastmannschaft, ehe Leon Renn nachlegen konnte (22.). Etwas mehr als eine Viertelstunde später gelang diesem sein zweiter Treffer der Partie, er traf souverän vom Elfmeterpunkt (38.). Kurze Zeit nach der Pause machte sich auch Sebastian Heiß zum Doppelpacker und erhöhte auf 4:0 (51.). Zehn Minuten vor Spielende gelang den Hausherren aus Inning noch ein wenig Ergebniskosmetik und sie erzielten den 1:4-Anschlusstreffer.

Abstiegsrunde F

SC Unterpfaffenhofen II - SV Hohenfurch 0:1 (0:1) – Das siebte Spiel in Folge ohne Punktgewinn stößt Unterpfaffenhofen Coach Uli Kaiser sauer auf. In der ersten Halbzeit waren beide Teams gleich stark, die Hausherren hatten sogar einige gute Chancen in Führung zu gehen, welche aber ungenutzt blieben. Hohenfurch hingegen nutzte seine Chancen cleverer als die Gastgeber und gingen vor dem Halbzeitpfiff mit 1:0 in Führung. Im Gegensatz zu vielen Spielen in dieser Saison liessen die Gastgeber nach einem Rückstand nicht die Köpfe hängen sondern haben in der zweiten Halbzeit alles gegeben um noch ein Unentschieden rauszuholen. Die Gäste verteidigten in den zweiten 45 Minuten aber geschickt und hielten Unterpfaffenhofen effektiv vom eigenen Strafraum fern, sodass diese nie in der Lage waren, den Ausgleich zu erzielen.

TSV Türkenfeld - TSV Perchting 0:0 (0:0) – Der TSV Perchting wusste bereits vor dem Spiel, dass er mit einem Punkt durch wäre. Und auch für den TSV Türkenfeld ist nach dem Spiel klar, die Saison erfolgreich zu beenden. In der ersten Halbzeit hatten die Hausherren zunächst eine Riesenchance, welche durch einen Perchting-Verteidiger auf der Torlinie vereitelt werden konnte. In der zweiten Spielhälfte war es nur ein Ball Hin- und Herschieben ohne großen Zug zum Tor beider Mannschaften. Beide Mannschaften können mit einem gerechten Remis zufrieden sein.

Abstiegsrunde I

SV Haspelmoor - SV Prittriching 2:5 (0:3) – Der SV Haspelmoor hatte keine Chance. Bereits zur Pause lagen die Hausherren 0:3 zurück, erst in der 67. Minute gelang Benjamin Kantwerg der Anschlusstreffer. Spannend wurde es trotzdem nicht. Nach dem 1:1 erzielte Alexander Sedlmair das 2:4, ehe die Gäste auf 5:2 erhöhten. (Benedikt Hartl)