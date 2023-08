Kreisklasse Zugspitze kompakt: Malching gelingt der Premierensieg in letzter Minute

Teilen

Brannten auf ihr erstes Kreisklassen-Spiel: Die Spieler des SC Malching (in Blau) im Duell mit der SpVgg Wildenroth. © Peter Weber

Eine Menge Spannung war für die Zuschauer bereits am ersten Spieltag in den Kreisklassen des Zugspitz-Kreises geboten. Nur einmal wurde es deutlich.

Landkreis – Der SC Malching ist mit einem Sieg in seine erste Kreisklassen-Saison gestartet. Gegner war am Sonntag dabei ein Mitaufsteiger aus der A-Klasse.

Kreisklasse 1

SV Adelshofen - VfL Egenburg 1:1 (0:0) – „Es war ein gerechtes Unentschieden, hier hätten die andren in Führung gehen können, da dann wir. Ein ausgeglichenes Spiel eben“, so Adelshofens Coach Denis Teschke nach dem Spiel. Vor allem der starke Torhüter der Gäste aus Egenburg bereitete ihm Kopfzerbrechen. In einem kampfbetonten Spiel mit einigen gelben Karten auf beiden Seiten ging die Gastmannschaft zehn Minuten vor Schluss durch einen Freistoß in Führung. In der 85. Minute konnte Teschke dann nach einer Ecke doch noch ausgleichen und sicherte seiner Mannschaft einen verdienten Punkt

SC Malching - SpVgg Wildenroth 3:2 (1:0) – „Es war fast wie ich befürchtet hab, dass wir nach einer super Vorbereitung so einen Scheißdreck spielen“, sagte Wildenroths Teamsprecher Throm nach der Begegnung. Die Spieler der Hausherren waren heiß auf ihre erste Kreisklassen-Patrie und ließen das die Gäste von Beginn an spüren: Malching fand besser in die Partie und gingen in der 7. Minute durch einen Elfmeter von Dominic Frieß in Führung. Der frühe Rückstand verunsicherte Wildenroths Spieler, die nie richtig ins Spiel fanden. Erst in der 60. Spielminute konnten die Gäste ausgleichen: Maximilian Scheidl traf vom Punkt. Das ließen die Hausherren aber nicht auf sich sitzen und gingen drei Minuten später durch Tobias Pauker wieder in Führung. Zehn Minuten vor Spielende glich Maximilian Bergmann für die Wildenrother aus, die zu dem Zeitpunkt mit einem Punkt zufrieden gewesen wären. Doch Franz Altmann traf in der 90. Minute für Malching und sicherte seiner Mannschaft bei ihrem Kreisklassen Debüt drei verdiente Punkte.

SC Gröbenzell - FC Emmering 1:0 (1:0) – Der SC Gröbenzell war zum Saisonauftakt siegreich. Nach einer Viertelstunde brachte Lysander Weiß die Hausherren völlig freistehend per Kopf in Führung. Gröbenzell hatte vor dem Halbzeitpfiff noch einige weiter Chancen, konnten den Ball aber nicht im Tor des Gegners unterbringen. Die zweite Halbzeit war dann kämpferisch geprägt, vor allem weil Emmering noch zumindest einen Punkt aus der Partie mitnehmen wollte und dabei aufs Ganze ging, sodass auch der Schiedsrichter das ein oder andere Mal eingreifen musste, und in der zweiten Halbzeit gleich drei Spieler der Gastmannschaft mit der gelben Karte verwarnte. Am Ende bleiben aber verdiente drei Punkte für die Hausherren.

Kreisklasse 2

TSV Alling - FC Puchheim 6:1 (5:1) – „Das Ergebnis ist definitiv ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen. Wir haben unsere ersten vier Chancen einfach genutzt, danach war beim Gegner natürlich die Luft raus“, so Allings Coach Kiffer nach einem dominanten Heimsieg. Daniel Pfannes eröffnete der Torreigen in der 10. Minute, Tobias Sturm erhöhte zwei Minuten darauf auf 2:0, das 3:0 folgte weitere zwei Minuten danach durch Simon Reitberger. In der 15. Spielminute fiel dann der Anschlusstreffer auf Seiten des FC Puchheim durch Paul Sinnreich. Fünf Minuten später stellte Tobias Sturm den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her, vor der Pause traf er zum dritten Mal und erhöhte auf 5:1 (41.). Die zweite Halbzeit spiegelte den Charakter des Spiels dann besser wieder, die Allinger trafen nur noch ein Mal, Daniel Pfannes schnürte in der 73. Minute seinen Doppelpack.

Kreisklasse 7

SV Igling - TSV Türkenfeld 2:2 (1:0) – Zwei Treffer in der Nachspielzeit sicherten dem TSV Türkenfeld einen Punkt im ersten Saisonspiel. In einem hart umkämpften Spiel gehen die Gäste nach 39 Minuten in Rückstand, Julian Berger traf für die Hausherren. In der fünften Minute der Nachspielzeit konnte Felix Wimmer für den TSV ausgleichen, ehe es in die Pause ging. In der 65. Minute gingen die Gastgeber erneut in Führung, Maximilian Götzfried netzte. Markus Brix war es dann, der in der 90. Spielminute für den TSV Türkenfeld traf und so wenigstens ein Unentschieden und somit einen Punkt zum Saisonauftakt für seine Mannschaft sicherte. TSV-Trainer Christoph Springer konnte mit der Punkteteilung leben. „Die erste Halbzeit war Igling besser, in der zweiten wir.“ Springer trauerte aber auch einigen vergebenen Chancen nach. „Dann wäre sicher noch mehr drin gewesen.“ (Benedikt Hartl)