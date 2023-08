Kreisklasse Zugspitze kompakt: RW Überacker feiert einen Sieg für die Geschichtsbücher

Von: Hans Kürzl

Dem Kreisklassen-Veteranen Emmering (in Gelb) trotzen die Aufsteiger aus Überacker gleich Mal drei Punkte ab. © Peter Weber

Eine Menge zu bieten hatte der 2. Spieltag in den Kreisklassen des Zugspitz-Kreises: unter anderem Premieren-Siege und ganz viele Tore.

Landkreis – Eine Menge Spektakel war in Wildenroth beim Duell der beiden Aufsteiger geboten – zumindest eine Halbzeit lang. In Puchheim dagegen erstreckte sich die Torflut über die gesamte Spielzeit – mit dem schlechteren Ende für den FCP. RW Überacker feierte derweil einen historischen Sieg.

Kreisklasse 1

VfL Egenburg - SC Gröbenzell 2:0 (1:0) – Im Duell zwischen dem VfL Egenburg und dem SC Gröbenzell war noch bis zum Schluss alles offen. Die Gastgeber gingen zwar früh durch Allesandro Szczepurek in Führung – er verwandelte einen Strafstoß sicher – die Spieler des SC Gröbenzell ließen sich davon aber nicht unterkriegen, im Gegenteil: Nach dem 0:1-Rückstand waren die Gröbenzeller am Drücker und spielten sich gute Chancen heraus. Der Ball wollte aber nicht ins Tor. Nach einer Viertelstunde gab es die erste Trinkpause, und auch nach dieser kurzen Unterbrechung waren es weiter die Gäste, die dem VfL Egenburg ihr Spiel aufzwangen und weiter gefährlich in Tornähe kamen. Dennoch ging es mit 0:1 in die Pause. Aber auch nach dem Seitenwechsel gestaltete der SC Gröbenzell weiter das Spiel. Egenburg hielt mit Härte dagegen: Maximilian Berglmeir kassierte eine Zeitstrafe. Das brachte den Gästen jedoch alles nichts, Thomas Berglmeir setzte in der 99. Minute – nach insgesamt drei Trinkpausen – mit dem 2:0 den Schlusspunkt.

RW Überacker - FC Emmering 2:1 (1:0) – Am Ende des Tages musste Rot-Weiß-Trainner Korbinian Dunkel mächtig durchschnaufen. Weniger wegen der schweißtreibenden 32 Grad, sondern wegen der Aktion des Emmeringers Fabian Trinkl. Der verzog freistehend in der letzten Minute der Nachspielzeit. So blieb es beim 2:1 (1:0), mit dem Überacker bei seiner Kreisklassenpremiere gleich seine ersten drei Punkte einfuhr.

Und auch Doppeltorschütze Lucas Eberl sicherte sich den Eintrag in die Geschichtsbücher des Vereins. Louis Kellner hatte kurz nach dem Seitenwechsel den zwischenzeitlichen Emmeringer Ausgleich besorgt. Kellners Teamkollege Rene Dunker sah in der Schlussphase noch die gelb-rote-Karte. Zwar wirkte das Einsteigen etwas übermotiviert, doch fiel die Entscheidung des Schöngeisinger Unparteiischen Andy Hasselmann recht hart aus.

Der Schiri stand bei der Kreisklassenpartie bereits zum zweiten Mal an diesem Sonntag in Überacker auf dem Platz. Zuvor hatte Hasselmann beim Vorspiel für Schöngeisings zweite Mannschaft mitgeholfen das 0:0 egegen die Zweitvertretung von Rot-Weiß zu halten.

Überackers Freibierzähler ist jetzt bei vier angelangt. © Peter Weber

Im Kreisklassenkick aber hatte die Null nur 13 Minuten Bestand. Denn Eberl murmelte das Spielgerät im zweiten Versuch über die Linie. Was Emmerings Co-Trainer Thomas Kern, der den im Urlaub befindlichen Wolfgag Kampinski vertrat, mächtig ärgerte. „Wir hatten die Chance die Situation zu klären“, sagte Kern. Ein Statement, das auch für den zweiten Gegentreffer galt. Nur dass Kern ein „sehr ärgerlich“ hinzufügte.

Dunkel wiederum beschrieb die Trefferquote seines Teams als sehr effektiv. Vor allem mit dem ersten Durchgang war er zufrieden. „Da haben wir fast gar nichts zugelassen.“ Auch , weil sich die Gastgeber einen Tick einsatzfreudiger und bissiger in den Zweikämpfen zeigten. „Deshalb haben wir uns die drei Punkte redlich verdient, auch wenn wir ein wenig Glück hatten“, so Dunkel.

Der FC Emmering dagegen ist weiter auf der Suche nach den ersten Punkten. „Wieder eine knappe Niederlage“, stellte Kern wie nach dem 0:1 in Gröbenzell in der Vorwoche fest. Die vielen Wechsel im Team seien spürbar, „Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

SpVgg Wildenroth - SV Adelshofen 4:0 (4:0) – Ein Doppelpacker-Duo hat den Weg zu einem verdienten Sieg der Mannschaft von Nils Hufschlag geebnet. Bereits nach sechs Minuten brachte Valentin Batzer die Gastgeber in Führung. „Allerdings hätte Adelshofen davor schon ein, zwei Mal treffen können“, berichtet Wildenroth-Sprecher Jürgen Throm. „Das Tor hat uns dann Sicherheit gegeben.“ Richtig zur Sache ging es dann nach etwa einer halben Stunde: Maximilian Scheidl traf in der 29. Minute zum 2:0, Batzer erhöhte vier Minuten später mit seinem zweiten Treffer auf 3:0, ehe Scheidl sich ebenfalls zum Doppelpacker krönte und zum 4:0 einnetzte. „In der Phase waren wir brutal effektiv“, sagte Throm. „Adelshofen war dannn natürlich gebrochen.“ Zumal die Hitze eine Aufholjagd schier unmöglich machte. Trotzdem betont Wildenroths Sprecher: „Adelshofen hat sich nie aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft.“

Kreisklasse 2

FC Puchheim - Gautinger SC 3:4 (2:2) – Einen Schlagabtausch mit gleich sieben Treffern haben sich der FC Puchheim und der SC Gauting in der sonntäglichen Mittagshitze geliefert. Nach acht Minuten startete das Torspektakel und die Gäste gingen durch Merlin Knief in Führung, ehe die Hausherren prompt eine Minute später ausgleichen konnten: Farncois Ngwen netzte zum 1:1 (9.). Nach 25 Minuten dann die erneute Führung für die Gautinger: Helmut Merkl traf souverän vom Punkt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Paul Sinnreich auf Seiten des FC Puchheims, mit einem Unentschieden ging es dann in die Pause. Der Spielstand hielt nach Wiederanpfiff nicht lange. In der 47. Minute traf Sebastian Lebek zur 3:2-Führung für die Gäste. Aber wieder war es Paul Sinnreich, der nach einer gespielten Stunde für die Gastgeber ausgleichen konnte. Er sollte aber nicht der einzige Doppelpacker der Partie bleiben: Sebastian Lebek traf 20 Minuten vor Spielende zum 4:3 für Gauting – der Endstand des Spektakels.

Ja wer ist denn nun vorne? Bei sieben Treffern im Duell zwischen dem FC Puchheim (in Rot) und dem Gautinger SC konnte man schon Mal den Überblick verlieren. © Peter Weber

TSV Erling - TSV Alling 1:3 (0:1) – „Nach einem verdienten Sieg wollen wir jetzt den Abend im Kloster angemessen ausklingen lassen.“ Das waren die Pläne von Allings Coach Kiffer nach dem 3:1-Auswärtserfolg seiner Mannschaft in Andechs. Nach einer zähen ersten Hälfte war es Simon Reitberger, der die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff mit seinem 1:0-Führungstreffer erlöste. Reitberger war es auch, der wenige Minuten nach Wiederanpfiff mit seinem zweiten Tor auf 2:0 erhöhte (58.). Wenige Minuten später netzte Andreas Strunz vom Punkt und baute den Vorsprung des TSV Alling aus. „In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser, wir hätten auch noch ein Paar Tore mehr machen können“, lobt Kiffer den Auftritt seiner Mannschaft. Von einem „unglücklichen Gegentor“ durch Thierno Ndiaye kur vor Schluss (85.) ließen sich die Spieler des TSV Alling aber nicht den Tag vermiesen. Der Trainer des Gegnerteams zeigte sich nach dem Spiel fair und gratulierte Kiffer zu einem verdienten Sieg.

Kreisklasse 7

TSV Türkenfeld - SV Prittriching 2:0 (1:0) – Weiterhin ungeschlagen bleibt der TSV Türkenfeld nach einem Sieg zuhause gegen den SV Prittriching. In der 24. Spielminute traf Luca Grandl zum 1:0 Führungstreffer. Die Gäste versuchten daraufhin, dagegen zu halten und offensiv Druck zu machen. Das führte aber nicht zum erhofften Ausgleichstreffer, sondern letztendlich zu einigen harten Zweikämpfen, daraus resultierenden Verwarnungen für zwei Spieler des SV Prittriching und zu einem weiteren Treffer für die Hausherren. Leon Wieland netzte eine Viertelstunde vor Spielende zum 2:0-Endstand ein (75.). Damit steht der TSV Türkenfeld auf dem ersten Tabellenplatz seiner Kreisklassen-Gruppe. (Hans Kürzl, Benedikt Hartl)