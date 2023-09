Kreisklasse Zugspitze kompakt: Wildenroth kann sich auf Knipser Maximilian Scheidl verlassen

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Viel fehlte nicht, dass Überacker (in Rot) auch Egenburg geknackt hätte. © Peter Weber

Es war wahrlich nicht der Spieltag der Brucker Landkreis-Teams in den Kreisklassen. Nur eines der fünf gewann - und das ausgerechnet in einem Derby

Landkreis – Der FC Puchheim steuert nach der vierten Saisonniederlage schon jetzt auf die Abstiegsrunde zu. Derweil balgen sich in der anderen Gruppe Egenburg und Wildenroth um die Tabellenspitze

Kreisklasse 1

RW Überacker - VfL Egenburg 1:2 (0:1) – In einem hitzigen Duell zog der Aufsteiger aus Überacker den Kürzeren gegen den Aufstiegsaspiranten VfL Egenburg. Die favorisierten Gäste aus dem Landkreis Dachau bogen durch Tore von Hannes Zech (28.) und Tobias Bogenhauser (67.) früh auf die Siegerstraße ein. Doch in einer hoch emotionalen Schlussphase mit einer gelb-roten Karte für Überacker und einer glatt roten für Egenburg kämpften sich die Gastgeber noch einmal zurück und verkürzten durch Maximilian Libal (79.). Ein weiteres Tor wollte aber nicht fallen.

SpVgg Wildenroth - FC Emmering 3:1 (2:0) – Aufsteiger Wildenroth präsentiert sich weiter in starker Verfassung. „Vom Gefühl her war es nicht so überragend, aber am Ende doch ein verdienter Sieg“, meinte Teamsprecher Jürgen Throm. In einem ausgeglichenen Spiel war Torjäger Maximilian Scheidl der Knotenlöser. In der 13. Minute nahm er einen langen Ball und zog trocken aus der Drehung ab – 1:0. „Eine feine Sache, wenn man so einen Knipser hat“, sagte Throm lachend. „In meiner aktiven Karriere wäre es mir nie eingefallen, den Ball so zu nehmen.“ Und nach einem Emmeringer Eigentor in der 20. Minute sowie Scheidls zweitem Treffer (50.) sah Wildenroth wie der sichere Sieger aus. Doch auch Emmering hat einen Knipser. Miralem Brkic brachte die Gäste noch einmal heran (59.). Zu mehr reichte es aber nicht. Scheidl verpasste es derweil mit einem Elfmeter einen Dreierpack zu schnüren und verschoss.

Kreisklasse 2

TSV Pentenried - FC Puchheim 3:1 (1:1) – Der FC Puchheim wartet auch nach vier Spielen weiter auf den ersten Punktgewinn. Dabei erwischte die Mannschaft von Trainer Erol Serter gegen die bis dahin ebenfalls sieglosen Pentenrieder den besseren Start. Francois Ngewn brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Doch noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glichen die Gastgeber durch Tuncay Karaduman aus (47.). Das Unentschieden hatte in der Folge lange Bestand. Erst in der 78. Minute gab es wieder ein Tor zu bejubeln. Quirin Wiedemann dreht Partie endgültig zu Gunsten der Pentenrieder. Und als die Gäste alles nach vorne warfen, um doch noch einen Punkt zu retten, sorgte Ferdinand Leitl in der 95. Minute für die 3:1-Entscheidung.

TSV Perchting - TSV Alling 4:2 (3:0) – „Wenn du auswärts vier Tore kassierst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du verlierst“, meinte Allings Trainer Sebastian Kiffer zur Niederlage in Perchting. Was den Coach besonders wurmte. „Wir bekommen drei Gegentore nach langen Einwürfen.“ Keine Viertelstunde war gespielt und die Gäste liefen bereits einem 0:3-Rückstand hinterher. Ben Bongardt (5.), Marco Heckel (8.) und Tobias Rampf (13.) hatten für die Gastgeber getroffen. Nach der Pause lief es besser für Alling „Da haben wir gut Druck gemacht. Doch es reichte nur noch, um zwei Mal zu verkürzen. Erst durch Egzon Musliu (56.) und dann durch Maximilian Grolik (84.) nachdem Raphael Bott zwischenzeitlich auf 4:2 erhöht hatte. (Thomas Benedikt)