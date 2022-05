Direktes Duell um den vorletzten Tabellenplatz: TSv West und Germering kämpfen um die Relegation

Zum Wegschauen lief bislang die Saison für den TSV West (rotes Trikot). © Peter Weber

Für den SV Germering und den TSV West geht es am Sonntag um die letzte Chance auf den Relegationsplatz.

Germering/Fürstenfeldbruck – Absteigen will keiner und wenn es über den Umweg der Relegation vermeiden muss. Das war in dieser Saison von Anfang an das Ziel sowohl des SV Germering als auch des TSV West. Im Showdown, am Sonntag um 15 Uhr in Germering müssen beide nun auskämpfen, wer die zweite Chance erhält.

In die etwas bessere Position gebracht haben sich die Gastgeber. Sie profitierten vor zwei Wochen davon, dass die zweite Mannschaft des SC Olching im Frühjahr erschreckend schwächelt. Doch dieser erste Saisonsieg der SVG hat Zuversicht im Germeringer Lager geschaffen. Zumal die Niederlagen, auch wenn es sie reichlich gab, in aller Regel weit weniger deutlich ausfielen als die des Rivalen aus der anderen Großen Kreisstadt.

Im Brucker Westen wiederum hat man den einzigen Sieg in der Vorrunde mit 3;2 ausgerechnet gegen den direkten Rivalen feiern können. Ansonsten hat man beim TSV West kräftig am Ruf als Schießbude der Liga gearbeitet. Allein vier Begegnungen verlor man zweistellig. Bei den Bruckern freute man sich schon, den einen oder anderen Ehrentreffer dazwischen schieben zu können. Selbst ein Trainerwechsel zeigte nur bedingt Wirkung. Allenfalls die Niederlagen fielen eine zeitlang etwas erträglicher aus. An einen Rückzug des Teams hat der TSV West trotzdem nie gedacht. (Hans Kürzl)