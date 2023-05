Türkenfeld und Unterpfaffenhofen II kämpfen um den rettenden drittletzten Platz

Von: Hans Kürzl

Unterlegen: Trotz ihres leidenschaftlichen Einsatzes verloren die Kicker des SC Unterpfaffenhofen II (in Schwarz) gegen den TSV Schondorf. © Peter Weber

Es ist schon fast ein Endspiel um den Klassenerhalt, wenn am Sonntag der TSV Türkenfeld den SC Unterpfaffenhofen II empfängt.

Türkenfeld – Der Modus mit der Abstiegsrunde bringt es mit sich, dass es viele Endspiele gibt – im Fußballjargon gerne Sechs-Punkte-Partien genannt. Eine davon bestreiten am Sonntag, 15 Uhr, der TSV Türkenfeld und die Zweitvertretung des SC Unterpfaffenhofen. Zwei von vier Teams, die unter sich ausmachen, wer direkt absteigt, wer in die Relegation geht. „Oder das Glückslos mit dem Klassenerhalt zieht“, wie es Türkenfelds Trainer Dieter Birkner beschreibt. Damit will er nicht sagen, dass der Verbleib in der Kreisklasse reine Glückssache wäre. Aber die beiden Kontrahenten vom Sonntag sowie der TSV Schondorf und der TSV Perchting liegen vier Spieltage vor Schluss lediglich drei Punkte auseinander. Da sind gute Nerven gefragt. „Doch letztendlich wird immer die Tagesform entscheiden“, vermutet der erfahrene Türkenfelder Coach.

Der Trend spricht dabei eher für seine Mannschaft. Denn am vergangenen Sonntag ließ der TSV mit einem klaren 3:0 bei Gauting aufhorchen. „Den Schwung wollen wir mitnehmen“, so Birkner. Beim SCU, der nur das erste Spiel der Abstiegsrunde gewann, muss man zusehen, wieder in die Spur zu kommen. Die zuletzt fünf Niederlagen waren zum Teil deutlich. (Hans Kürzl)