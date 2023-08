Das Duell der Auftakt-Sieger: Aufsteiger Moorenweis trifft auf Aufstiegskandidat Aich

Von: Dieter Metzler

Teilen

Der TSV Moorenweis hatte mehr als einmal Grund zum Jubeln. © Peter weber

Im Derby zwischen den FC Aich und dem TSV Moorenweis treffen zwei Sieger des ersten Spieltages der Kreisliga 4 im Zugspitz-Kreis aufeinander.

Landkreis – Im Derby zwischen den FC Aich und dem TSV Moorenweis treffen zwei Sieger des ersten Spieltages aufeinander. Die Elf von FCA-Trainer Bastian Jaschke erwischte beim 3:0 über den FC Weil einen Saison-Auftakt nach Maß. Und auch Trainer Branco Marcetic vom Aufsteiger TSV Moorenweis setzte sich gegen Mammendorf mit 1:0 durch.

Der Auftakt-Dreier habe gut getan, meinte der Moorenweiser 2. Abteilungsleiter Andreas Otter. „Wir haben auch in Aich nix zu verlieren und gehen zuversichtlich in das Spiel.“ Einige Urlauber sind inzwischen auch wieder zurück, so dass Trainer Branko Marcetic fast aus dem Vollen schöpfen kann. „Aich ist eine spielstarke Mannschaft“, zeigt Otter Respekt. „Wir werden versuchen, spielerisch und läuferisch dagegenzuhalten.“ Aber auch Aichs Trainer Bastian Jaschke hat sich einiges vorgenommen. „Wir wollen den Schwung vom Auftaktsieg gegen Weil mitnehmen.“

Auf Wiedergutmachung ist Oberweikertshofens Zweite nach dem 1:6-Heimdebakel gegen den TSV Landsberg II aus. Die Elf von mit Trainer Daniel Stapfer tritt am Sonntag, 15 Uhr, beim FC Penzing an. „Wir wissen nicht, was uns erwartet“, so Stapfer, weil der FCP am ersten Spieltag noch spielfrei war. In der vergangenen Saison habe man allerdings in Penzing verloren. „Wir gehen mit Respekt ins Spiel und werden sehen, was dabei herausspringt. Wir haben gut trainiert und haben trotz einiger Urlauber einen komfortablen Kader zur Verfügung.“ (Dieter Metzler)