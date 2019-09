Schnellinger-Eigentor und Hochholzer-Platzverweis - SCO II bleibt Letzer

„Das war A-Klassen-Niveau“

von Dirk Schiffner schließen

Die Rote Laterne in der Kreisliga leuchtet weiterhin beim SC Oberweikertshofen II. Die Bezirksliga-Reserve des SCO verlor beim TSV Peiting klar mit 1:5 (1:3).

Für den SCO war es bereits die sechste Niederlage im siebten Spiel. Peiting dagegen ist dem Spitzenquartett Denklingen, Mammendorf, Penzing und Jahn Landsberg auf den Fersen.

Vom Elferpunkt brachte Christoph Enzmann den Vorjahreszweiten in Führung (7.). Nicola Haser legte nach 26 Minuten das 2:0 für Peiting nach. Zwar gelang dem Schlusslicht durch Lucas Wizani noch vor der Pause der Anschlusstreffer (35.). Doch mit einem Eigentor stellte Marco Schnellinger noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (43.). In der zweiten Halbzeit versuchte Weikertshofen zwar nochmal alles, doch spätestens nach der Ampelkarte gegen Felix Hochholzer (72.) wurde die Aufholjagd des SCO jäh gestoppt. Florian Wörle und nochmals Christoph Enzmann machten alles klar.

„Kein Kampf“

„Das war A-Klassen-Niveau“, meinte SC-Manager Uli Bergmann. Kein Kampf, keine Laufbereitschaft.“ Es werde langsam kritisch. Dass das Trainerduo Flo Ridmair und Johannes Scheb während der Partie auf einer Hochzeit weilte, gefiel ihm nicht.