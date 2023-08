Geiselbullach erkämpft sich Remis: „Erst in Unterzahl war es läuferisch und kämpferisch in Ordnung“

Der TSV Geiselbullach sicherte sich in Unterzahl noch einen Punkt. © Metzler

Gerade noch so holte der TSV Geiselbullach einen Punkt gegen Weßling. Das Team von Held spielte lange in Unterzahl, schaffte aber dennoch das Remis.

Geiselbullach – Dank eines Last-Minute-Treffers von Rückkehrer Dominik Dierich hat der TSV Geiselbullach zum Saisonauftakt zumindest einen Teilerfolg feiern können. Beim SC Weßling kam die Mannschaft von Stefan Held zu einem 2:2 (1:2)-Unentschieden. Der TSV-Spielertrainer war mit der Leistung seiner Mannschaft dabei nur bedingt zufrieden. „Erst in Unterzahl war es läuferisch und kämpferisch in Ordnung.“

Bei hochsommerlichen Temperaturen mussten die Bullacher nämlich eine ganze Stunde lang mit einem Mann weniger spielen. Jannik Schröder sah 33 Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte. Held empfand die Entscheidung von Schiedsrichter Jonas Jäcker als etwas zu hart, denn Schröder sei nicht letzter Mann gewesen und der Weßlinger Stürmer hätte den Ball nicht unter Kontrolle gehabt. Doch die Bullacher bewiesen Moral und Kampfgeist. Dafür wurden sie spät belohnt.

Nach 18 Minuten erzielte Luis März-Vorisek die Führung für die Hausherren, Christopher Reitz glich nach 25 Minuten aus. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff traf dann Henrik Eberle zur erneuten Weßlinger Führung. In der zweiten Spielhälfte hatten die Gäste trotz Unterzahl mehr Körner. Allerdings stellte sich die Held-Crew im letzten Drittel etwas zu umständlich an. Am Ende habe man den Ausgleich erzwungen, so der Trainer. (ds)