Aich behält die Oberhand im Duell mit Stadtrivale SC Fürstenfeldbruck

Bastian Jaschke: „Eine sehr erwachsene Leistung meiner Mannschaft“

Von Dirk Schiffner

Der FC Aich ist mit einem Dreier in die neue Saison gestartet. Im Derby siegten die Vorstädter gegen die Kreisstädter in der Höhe verdient mit 2:0.

Aich – FC-Coach Bastian Jaschke freute sich über „einen absolut verdienten Sieg und eine sehr erwachsene Leistung meiner Mannschaft.“ Die Treffer für den FC Aich erzielten Christof Pichler (40.) und Florian Friedrich (66.). „Hinten haben wir nichts anbrennen lassen, vorne hätten wir sogar noch mehr Tore machen können“, fasste Jaschke das Spiel seiner Mannschaft zusammen.

Das Führungstor für die Aicher entsprang einem Ballgewinn im Mittelfeld. Über die Stationen Moritz Reichlmeier, Bastian Nemecek und Manuel Milde gelangte der Ball zu Christof Pichler, der im ersten Versuch an Brucks Keeper Marcel Kemmerer scheiterte, im Nachschuss aber jubeln konnte. In der zweiten Spielhälfte sahen die 100 Zuschauer weiterhin spielbestimmende Gastgeber. Nach 61 Minuten sorgte Florian Friedrich für die Vorentscheidung. Der Torjäger vom Dienst nahm einen Steckpass von Julis Renke auf, steuerte auf Kemmerer zu und schob überlegt ein.

In der Folge versäumten es die Hausherren, den Sack zuzumachen. Von den Bruckern kam in der Schlussphase wenig. Positiv: Schiedsrichter Markus Schwenk (Issing) kam in dem Ortsderby ohne eine einzige Karte aus. (Dirk Schiffner)