Kreisliga 3: Geiselbullach hat den Aufstieg im Visier - SCF spielt jetzt in der Abstiegsrunde

Am Wochenende stand in der Kreisliga 3 Zugspitze der 11. Spieltag an. Die Spielberichte aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Überblick.

Geiselbullach hat den Aufstieg im Visier

Der TSV Geiselbullach spielt im kommenden Jahr um den Aufstieg in die Bezirksliga. Woran in den letzten Wochen ohnehin kaum Zweifel bestanden, besiegelten die Aufsteiger mit einem ungefährdeten 2:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SC Weßling.

„Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, freute sich Spielertrainer Stefan Held. Der Sieg im Aufsteigerduell war zu keiner Sekunde des Spiels gefährdet. „Wir haben hinten nichts anbrennen lassen“, sagte Held – er konnte als Torwart zwischen den Bullacher Pfosten einen geruhsamen Tag verleben und den Weßlinger Spätsommer genießen konnte.

Zum Mann des Spiels avancierte Michael Scharpf, der beide Treffer für den TSV Geiselbullach erzielte. Beim 1:0 stand der 22-jährige Stürmer goldrichtig und drückte eine Flanke von Christoph Kunz über die Linie (8.). Nach gut einer Stunde verwandelte Scharpf dann noch einen Foulelfmeter zum 2:0. Zuvor wurde Maximilian Lutter unsanft am Torschuss gehindert.

Da von den Weßlinger Gastgebern nicht übermäßig viel kam, beschränkten sich die Gäste aus dem Brucker Landkreis auf Ergebnisverwaltung. Aus den verbleibenden drei Partien benötigen die Geiselbullacher noch sechs Punkte, um als Erster in die Aufstiegsrunde zu gehen.

Maisach macht mit Sieg wieder alles gut

Im Kampf um den dritten Platz hat der SC Maisach Nerven behalten. Die Mannschaft von Trainer Christian Schneider zeigte sich gut erholt von der herben 2:6-Schlappe der Vorwoche beim FC Aich. Beim SV Mammendorf gewann der Sportclub souverän mit 3:0 (2:0).

Drei Spieltage vor Ende der kurzen Saison „haben wir es weiter in der eigenen Hand. Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen“, sagte Christian Schneider nach dem gewonnenen Auswärtsspiel. Für die Schwarz-Gelben wird es dagegen fast unmöglich, die Aufstiegsrunde noch zu erreichen. Der Sieg sei auch in der Höhe verdient, meinte Schneider.

Nach 16 Minuten schoss Markus Schneider seine Farben in Führung. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff von Referee Lorenz Hailer (Unterpfaffenhofen) erhöhte der Trainer-Bruder auf 2:0. Sekunden später verpasste Louis Stehle das 3:0, scheiterte jedoch an der Latte.

Nach Wiederbeginn kamen die Hausherren besser ins Spiel. Zwingende Torchancen konnten sich die Schützlinge von Coach Felix Mayer allerdings nicht erspielen. Eine Viertelstunde vor Schluss setzte dann Ludwig Steinhart den Deckel auf die Partie. Der Maisacher Kapitän traf aus der zweiten Reihe nach einer Ecke von Immanuel Hartmann.

SCF spielt jetzt in der Abstiegsrunde

Nach der 1:3 (0:2)-Niederlage beim SC Oberweikertshofen II steht der SC Fürstenfeldbruck nun auch rein rechnerisch als erster Teilnehmer an der im kommenden Frühjahr stattfindenden Abstiegsrunde statt.

Die Zweitvertretung des Landesligisten darf dagegen weiterhin auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde hoffen. Allerdings hat die Mannschaft von Coach Robert Böttcher das härteste Restprogramm. Auch wenn es nicht mit der Aufstiegsrunde klappen sollte, ist Böttcher zufrieden. „Wir haben uns stabilisiert und einen großen Schritt nach vorne gemacht.“

In einem sehr zerfahrenen Spiel brachte Fabian Riedmair den SCO mit einem 20-Meter-Volleyknaller in Führung (31.). Kevin Bürsch machte es seinem Mitspieler nach, aus gut und gerne 30 Metern knallte er die Kugel in die Brucker Maschen (43.).

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Romas Lars Frost (Obermeitingen) verpassten Moritz Wizani und Luis Pöltl die Vorentscheidung. Stattdessen kamen die Kreisstädter besser in die Partie. Mit einem verwandelten Elfer brachte Iulian Stancu den SCF ins Spiel zurück (65.), doch in der Folge wurde die Partie umkämpfter. Bruck drückte, Weikertshofen verteidigte. Die endgültige Entscheidung für den SCO besorgte Moritz Wizani, der das 3:1 erzielte.