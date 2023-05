Kreisliga kompakt: Günzlhofen gleich wieder runter - SCF fehlt noch ein Punkt

Teilen

Emmanuel Ojo vollendete für den SC Fürstenfeldbruck einen Konter. Er legte den Grundstein für den wichtigen Sieg im heimischen Klosterstadion. © Peter Weber

In der Kreisliga bleibt es spannend. Während es für einen Aufsteiger gleich wieder runter geht, kämpfen andere Landkreisteams noch um den Ligaverbleib oder den Sprung nach oben.

Landkreis - Dem SC Fürstenfeldbruck fehlt noch ein Punkt zum Klassenerhalt. Den hat Günzlhofen verpasst. Geiselbullach wahrt dagegen die Aufstiegschance. Obeweikertshofen ist durch, Eichenau hofft noch.

Meisterrunde B

TSV Geiselbullach - TSV Peiting 1:0 (1:0) – Dank eines knappen 1:0 (1:0)-Heimsieges gegen den TSV Peiting hat der TSV Geiselbullach den Relegationsplatz gesichert. Da sich Spitzenreiter Jahn Landsberg im Parallelspiel gegen den SC Maisach keine Blöße gab, waren die vagen Hoffnungen auf Platz eins schnell verflogen. Das Tor des Tages erzielte Christoph Kunz nach 15 Minuten.

„Es war das erwartet schwere Spiel“, sagte Stefan Held erleichtert. Mit der ersten Hälfte war der Spielertrainer zufrieden. „In der zweiten Halbzeit fehlte uns allerdings der Zug zum Tor.“ Die größte Chance ließ Alessandro Einertshofer liegen. Freistehend vor Peitings Schlussmann setzte der 18-Jährige den Ball neben das Gehäuse. Nach dem bedeutungslosen Spiel beim FC Wildsteig geht es für den Aufsteiger in die Verlängerung. In der Aufstiegsrelegation (ab 1. Juni) geht es gegen den Bezirksliga-13. „Wir sind innerhalb von zwei Jahren von einem Kreisklassisten zu einem Bezirksliga-Anwärter gewachsen“, so Held. „Darauf können wir mega stolz sein.“ Der Durchmarsch in die Bezirksliga wäre die Krönung.

FT Jahn Landsberg - SC Maisach 6:0 (2:0)– Die Würfel sind gefallen: Dank eines 6:0 (2:0)-Heimerfolges gegen den SC Maisach sicherte sich die FT Jahn Landsberg vorzeitig die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. Maisach hatte bei der stimmungsvollen Partie vor rund 300 Zuschauern nie den Hauch einer Chance. „Wir waren zu schwerfällig und immer einen Schritt zu langsam“, resümierte Trainer Christian Schneider. Bereits nach einer guten halben Stunde war das Spiel durch Treffer von Tobias Süß (18.) und Bastian Dillinger (27.) entschieden.

Das Maisacher Vorhaben, nach der Pause noch mal ins Spiel zu kommen, hielt nur wenige Sekunden. Mit dem ersten Angriff traf Dillinger zum 3:0 (46.). Wenig später schnürte Süß seinen Dreierpack (52., 56.). In der Schlussminute machte Joris Schmucker das halbe Dutzend voll. Mit Manuel Zeitler gab ein Maisacher U19-Akteur sein Debüt bei den Herren. „Er hat seine Sache ordentlich gemacht“, lobte Schneider. Zum bedeutungslosen Saisonfinale empfangen die Maisacher den ewigen Derbyrivalen vom FC Aich.

Abstiegsrunde D

SC Fürstenfeldbruck - SC Pöcking 2:0 (2:0) – Als Schiedsrichter Valentin Schuster nach 90 Minuten letztmals in seine Pfeife pfiff, war die Erleichterung im Brucker Klosterstadion deutlich zu spüren. Mit 2:0 (1:0) siegten die Hausherren vom SC Fürstenfeldbruck gegen den SC Pöcking. Der Klassenerhalt ist aber noch immer nicht in trockenen Tüchern, da in den Parallelspielen Altenstadt (1:0 in Holzkirchen) und Rot-Weiß Bad Tölz (5:2 in Weßling) ebenfalls wichtige Siege holten. Somit entscheidet sich der Kampf um den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag. Dann müssen die Kreisstädter (17 Punkte) in Altenstadt (15) ran. Ein Unentschieden würde dem SCF zum Klassenverbleib reichen. Bei einer Niederlage würden die Brucker auf den Abstiegsrelegationsplatz abrutschen.

Gegen den SC Pöcking waren die Brucker über die gesamte Spieldauer das aktivere Team. Die Offensivbemühungen der bereits geretteten Gäste vom Starnberger See waren sehr überschaubar. Der SCF ging nach 15 Minuten durch einen blitzsauberen Konter durch Emmanuel Ojo in Führung. In der Folge drängte der SCF auf das 2:0, stellte sich jedoch im letzten Drittel etwas zu umständlich an. Die beste Gelegenheit vereitelte Pöckings Keeper Maximilian Heinicke, der einen Freistoß von Tamas Madar aus dem Kreuzeck fischte. Der 44-Jährige Ungar ist noch immer einer der Aktivposten im Brucker Spiel. Nach 44 Minuten zappelte der Ball im Pöckinger Gehäuse. Doch Schiedsrichter Schuster (FC Bayern) wähnte den vermeintlichen Torschützen Finn Burtscheidt im Abseits. Nach Wiederbeginn wurden die Gäste etwas aktiver, doch ernsthaft eingreifen musste SCF-Schlussmann Marcel Kemmerer nicht. Groß zittern mussten die Brucker Anhänger aber nicht. Fünf Minuten vor dem Ende machte Ojo mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Abstiegsrunde E

FC Eichenau - FC Penzing 3:2 (2:0)– Vor knapp zwei Wochen siegte der FC Eichenau im Nachholspiel beim FC Penzing klar mit 5:1. Am Sonntag machten es die Starzelbacher deutlich spannender. Nach turbulenten 90 Minuten hieß es 3:2 für den FCE. Damit überflügelte der FCE den FCP in der Tabelle und steht einen Spieltag vor dem Saisonende über dem ominösen Strich. Im letzten Saisonspiel gegen den SC Oberweikertshofen II reicht der Mannschaft von Trainer Markus Wex damit bereits ein Unentschieden zum fixen Klassenerhalt.

„Der Sieg ist absolut verdient“, meinte Wex nach der Partie. Lediglich mit der Schlussphase war der Eichenauer Übungsleiter nicht ganz zufrieden. Immerhin führte sein Team durch Treffer von Alexander Tretschok (29.) und Doppelpacker Kilian Stotz (45., 74.) scheinbar beruhigend mit 3:0 und ließ obendrein noch einige Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Doch dann „haben wir den Fuß vom Gaspedal genommen und es unnötig spannend gemacht“, monierte Trainer Wex. Die Folge: Penzing verkürzte nach 77 Minuten durch Martin Sittner auf 3:1. Nach dem 3:2 durch Manuel Mayr (84.) wurde es sogar nochmal kurzzeitig spannend, doch die Hausherren zitterten sich schließlich ins Ziel und holten drei wichtige Punkte für den erhofften Klassenerhalt.

SV Mammendorf - SC Oberweikertshofen III 1:1 (1:1) – Unentschieden trennten sich der SV Mammendorf und der SC Oberweikertshofen II im Nachbarschaftsderby. Mit der Punkteteilung konnten beide Mannschaften leben. Die Gastgeber waren bereits vor dem Spiel gerettet, und dem SCO reichte der Punkt. Da nur die beiden schlechtesten Tabellen-4. in die Abstiegsrelegation müssen, würde die Zweitvertretung des Landesligisten im Falle einer Niederlage gegen Eichenau und eines Penzinger Erfolgs gegen Utting am letzten Spieltag zwar auf den Abstiegsrelegationsplatz rutschen. Doch die Teams in den anderen beiden Ligen hätten einen schlechteren Punktewert.

„Mission erfüllt“, freute sich der scheidende SCO-Coach Christian Feicht. In der kommenden Saison übernimmt der 58-Jährigen den Landesligisten VfL Kaufering. Gegen Mammendorf habe es sein Team unnötig spannend gemacht. „Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen.“ In der ersten Hälfte war der SCO besser. Doch zuerst durften die Hausherren jubeln. Johannes Resl überwand Weikertshofens Schlussmann Alessio di Pasquale mit einem Schuss aus 16 Metern (40.). Die Führung währte nur vier Minuten. Mit einem ebenso sehenswerten 20-Meter-Freistoßknaller glich Patrick Lapper aus. In der zweiten Spielhälfte fielen keine Tore mehr.