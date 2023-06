Das ist die Einteilung der Kreisligen und Kreisklassen im Raum Zugspitze

Von: Michel Guddat

Der SC Unterpfaffenhofen muss nach vier Jahren Bezirksliga wieder in der Kreisliga angreifen. © Dieter Metzler

Die Saison 2022/23 ist gerade vorbei, schon liegt der Fokus auf der neuen Saison. Das ist die neue Einteilung für die Spielzeit im Kreis Zugspitze.

München – Nach den zwei Niederlagen (0:2, 1:2) in der Relegation gegen den DJK München Pasing saß die Enttäuschung erstmal tief beim SC Unterpfaffenhofen. Nach vier Jahren Bezirksliga geht es nun für die Upfer Buam in der kommenden Saison in die Kreisliga. Das Team von Trainer Franco Simon sieht darin „aber auch eine Chance für einen Neubeginn“.

Das Pilotprojekt im Kreis Zugspitze geht in das zweite Jahr. Nach der ersten Saison mit kleineren Gruppen und Auf- und Abstiegsrunden kommen bei den Spielern und Trainern gemischte Gefühle auf.

Nach der Pause geht es dann am Wochenende vom 5. und 6. August los mit dem ersten Spieltag im Kreis Zugspitze. Das ist die Einteilung für die Saison 2023/24.

Kreisliga Gr. 1 - 8 Mannschaften

MTV Berg

TuS Geretsried II

SG Hausham 01

Lenggrieser SC

SV Miesbach

SV Münsing

FC Real Kreuth

DJK Waldram

Kreisliga Gr. 2 - 8 Mannschaften

TSV Altenstadt

MTV Dießen

SV Ohlstadt

TSV Peißenberg

TSV Peiting

SV Polling

WSV Unterammergau

FC Wildsteig/Rottenbuch

Kreisliga Gr. 3 - 7 Mannschaften

TSV Gilching / A. II

FC Eichenau

TSV Geiselbullach

SC Maisach

SC Pöcking

SC Unterpfaffenhofen

SC Wessling

Kreisliga Gr. 4 - 8 Mannschaften

FC Aich

VSST Günzelhofen

TSV Landsberg II

SV Mammendorf

TSV Moorenweis

SC Oberweikertshofen II

FC Penzing

FC Weil

Kreisklasse Gr. 1 - 8 Mannschaften

SV Adelshofen

VfL Egenburg

FC Emmering

SC Fürstenfeldbruck

SC Gröbenzell

SC Malching

RW Überacker

SpVgg Wildenroth

Kreisklasse Gr. 2 - 8 Mannschaften

TSV Alling

SF Breitbrunn

TSV Erling-Andechs

Gautinger SC

TSV Oberalting

TSV Pentenried

TSV Perchting-Hadorf

FC Pucheim

Kreisklasse Gr. 3 - 8 Mannschaften

SG Aying/ Helfendorf

SV Bayrischzell

DJK Darching

FC Deisenhofen III

TuS Holzkirchen II

TSV Otterfing

FC Rottach-Egern

SV Warngau

Kreisklasse Gr. 4 - 8 Mannschaften

SV Ascholding/Thanning

SV Bad Tölz

SG Baiernrain/Dietramszell

SG Gaißach/Wackersberg

FF Geretsried

ASC Geretsried

SC RW Bad Tölz

TSV Sauerlach

Kreisklasse Gr. 5 - 7 Mannschaften

SG Antdorf/Iffeldorf

TSV Benediktbeuern

SV Eurasburg

FSV Höhenrain

TSV Königsdorf

ESV Penzberg

FCK Schlehdorf

Kreisklasse Gr. 6 - 8 Mannschaften

FC Bad Kohlgrub

ASV Eglfing

SG Hungerbach

SG Oberau/Farchant I

SV Raisting II

SV Uffing

SV Wielenbach

TSV Mumau II

Kreisklasse Gr. 7 - 7 Mannschaften

TSV Finning

FC Hofstetten

SV Igling

FC Issing

SV Prittriching

TSV Türkenfeld

TSV Utting

Kreisklasse Gr. 8 - 8 Mannschaften

TSV Burggen/Bernbeuren

SV Fuchstal

SV Hohenfurch

SV Kinsau

TSV Peiting II

TSV Rott

SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien

SV Unterdiessen

