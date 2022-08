SV Mammendorf: Auftakt gegen den SCF - „Unser Ziel ist die Aufstiegsrunde“

Felix Mayer SV Mammendorf © SV Mammendorf

Am zweiten Spieltag der von der Derbys nur so gespickten Kreisliga duellieren sich am Sonntag, 14 Uhr, der SC Fürstenfeldbruck und der SV Mammendorf.

Landkreis – Für die Gäste ist es der erste Auftritt, Bruck verlor am ersten Spieltag 0:2 in Aich. SVM-Trainer Felix Mayer blickt optimistisch auf die bevorstehende, kurze Hauptrunde. „Unser Ziel ist die Aufstiegsrunde.“ Um da nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren, müsse man sofort da sein, sagt der Mammendorfer Coach. Der 26-Jährige sieht sein kleines Team gerüstet. In der Vorbereitung auf die Saison arbeitete unter anderem Athletiktrainer Bene Heckmaier intensiv mit der Mannschaft.

Etwas Trubel gab es im Vorfeld, da die Partie um 90 Minuten – ohne Zustimmung der Mammendorfer – vorverlegt wurde, was den ohnehin schon schmalen 19-Mann-Kader weiter ausdünnt. Aber Mayer will nicht weiter klagen. „Es ist wie es ist.“ Einen Tag vor seinem 27. Geburtstag erwartet sich Mayer einen „aufopferungsvollen, gierigen und bissigen Auftritt meiner Mannschaft.“

Auch SCF-Coach Victor Medeleanu hat urlaubsbedingt nur einen kleinen Kader zur Verfügung. Der 46-Jährige erwartet von seinem Team „ein anderes Gesicht“ als gegen Aich. „Wir müssen einfacher spielen, die Zweikämpfe annehmen“, so die Forderung des Rumänen. Zeitgleich zum Spiel beim SCF tritt Oberweikertshofens zweite Garde in Weßling an. Bereits am Samstag um 14.30 Uhr empfängt der Aufsteiger aus Geiselbullach den FC Aich. (Dirk Schiffner)