Derby in Maisach: Aich kämpft sich zurück und holt drei Punkte

Aichs Keeper Maximilian Milde musste hier zwar das 0:1 hinnehmen. Am Ende siegte sein Team aber. © Metzler

In einem spannenden Derby unterliegt der SC Maisach dem FC Aich zu Hause mit 2:3. Die Maisacher konnten ihre Doppel-Führung nicht verteidigen.

Maisach – Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit drehte der FC Aich ein fast schon verloren geglaubtes Derby beim SC Maisach in einen 3:2 (0:2)-Auswärtssieg. „Die erste Halbzeit war zum Vergessen“, sagte Bastian Jaschke. Mit den zweiten 45 Minuten war der Aicher Coach dagegen zufrieden. „So wollen wir spielen.“ Sein Maisacher Kollege Christian Schneider ärgerte sich, dass „wir nach der 2:0-Führung den Sack nicht zugemacht haben. Die Chancen müssen wir einfach sauberer zu Ende spielen.“

Frühe Doppel-Führung reicht Maisach nicht zum Sieg

In der ersten Halbzeit waren die Maisacher klar Herr im eigenen Haus. Bereits nach wenigen Sekunden fasste sich Louis Stehle ein Herz und knallte das Spielgerät aus 18 Metern in die Aicher Maschen. Nach einer halben Stunde legte Immanuel Hartmann das 2:0 nach. Aichs Tormann Maximilian Milde hatte gegen den abgefälschten 25-Meter-Schuss keine Abwehrchance. In der Halbzeitpause nahm Jaschke seine Kicker ins Gebet. Und das schien zu fruchten. Per Doppelschlag glichen Simon Wesinger (56.) und Manuel Milde (58.) aus. Bereits da hätte das Spiel entschieden sein können, doch Stefan Heiß (48.) und Lukas Puhl (52.) fanden in Maximilian Milde ihren Meister. Nach 77 Minuten brachte Milde Maisachs Sebastian Kipka elferreif zu Fall, doch die Pfeife von Schiedsrichter Sebastian Meyer (Oberferrieden) blieb stumm.

Den größeren Willen hatten in der Schlussphase die frischeren Gäste. Vor allem deren Torjäger Florian Friedrich. Nach 82 Minuten scheiterte der 26-Jährige zunächst an Maisachs Schlussmann Leonhard Spicker. Die folgende Ecke von Manuel Milde wuchtete Friedrich dann zum Siegtreffer über die Linie. „So verdient der 0:2-Rückstand zur Pause war, so verdient war letztlich unser Sieg“, resümierte Jaschke. „Auf die erste Halbzeit müssen wir aufbauen“, meinte Schneider nach der Niederlage.