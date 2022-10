Aufstieg in weiter Ferne: SCO II verliert gegen den SC Weßling

Keine Leidenschaft: Der SC Weßling (Mitte Luis März-Vorisek) ließ gegen den SC Fürstenfeldbruck die Tugenden vermissen, die ihn normalerweise stark machen. © Dagmar Rutt

Die Vertretung des SC Oberweikertshofen verlor am Wochenende gegen den SC Weßling mit 2:4. Die Aufstiegsrunde ist für den SCO damit immer weiter entfernt.

Oberweikertshofen – Auch für den SC Oberweikertshofen II rückt die Aufstiegsrunde in weite Ferne. Die Zweitvertretung des Landesligisten verlor gegen den SC Weßling mit 2:4 (2:2). Fünf Spieltage vor dem Ende der Herbstrunde beträgt der Rückstand auf den dritten Platz, den derzeit der SC Maisach innehat, fünf Punkte.

Traumtor zum 2:2 durch Scheibner

Den besseren Start erwischten die Gäste aus dem Nachbarlandkreis Starnberg. Jakob Brugger traf bereits nach drei Minuten zum frühen 0:1 für Weßling, zehn Minuten später erhöhte Benedikt Wunderl sogar auf 0:2. Per Doppelschlag glich Nico Scheibner für die Hausherren aus.

Beim 1:2-Anschlusstreffer hatte der 22-Jährige keine große Mühe, das Spielgerät aus Nahdistanz über die Torlinie zu drücken (32.). Das 2:2 gehörte dagegen klar in die Kategorie Traumtor. Vom Strafraumeck schlenzte Scheibner den Ball ins Kreuzeck (36.).

Hitzige Partie bei kalter Temperatur

Nach Wiederbeginn schwappte die hitzige Partie bei kalten Temperaturen hin und her. Den größeren Willen zeigten die Gäste. Mit seinem elften Saisontreffer schoss Jakob Brugger den SC Weßling wieder in Führung, Oberweikertshofen hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Den Gästen gelang in der Nachspielzeit durch einen von Yannick Neurath abgeschlossenen Konter das 2:4. (DIRK SCHIFFNER)