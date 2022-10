Trotz Niederlage gegen SC Weßling: SC Maisach bleibt auf wichtigem dritten Platz

Benedikt Wunderl traf für den SC Weßling. © FuPa

Der Kampf um den dritten Platz wird immer verrückter. Trotz der 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den SC Weßling konnte Maisach Rang drei behaupten, da zuvor bereits der SC Oberweikertshofen II (0:2 in Aich) als auch der FC Eichenau (1:3 gegen Mammendorf) ihre Spiele verloren.

Maisach – Die beste Ausgangslage aber hat jetzt plötzlich der SC Weßling. Die Kicker aus dem Nachbarlandkreis, die noch ein Nachholspiel gegen den SC Fürstenfeldbruck (am 27. Oktober) in der Hinterhand haben, verbesserten sich auf den vierten Platz. Zwischen dem Tabellendritten Maisach (17) und dem SV Mammendorf auf Rang sieben (13) liegen vier Zähler.

Sollten am Ende der Saison zwei Mannschaften punktgleich sein, entscheidet der direkte Vergleich. Im Fall von Maisach und Weßling ginge der an den SCM, die das Hinspiel klar mit 5:2 gewannen.

Im Rückspiel konnten sich die Weßlinger zumindest teilweise revanchieren. Das Tor des Tages erzielte SCW-Torjäger Benedikt Wunderl nach 19 Minuten. In einem hart umkämpften Duell hatten die Gäste über die gesamte Spielzeit die etwas klareren Torchancen. Der SC Maisach war bei ruhenden Bällen gefährlich, scheiterte aber ein ums andere Mal am eigenen Unvermögen oder am gegnerischen Keeper. (ds)