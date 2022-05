Clevere Penzinger kontern den SC Oberweikertshofen II aus und fährt Sieg ein

Dominik Sammer hadert mit der Partie © SC Oberweikertshofen

Oberweikertshofen II unterliegt dem FC Penzing in einem sehenswerten Duell.

Oberweikertshofen – So richtig Bedeutung hatte das Duell zwischen dem FC Penzing und dem SC Oberweikertshofen II nicht mehr. Fast schon bezeichnend, dass es auch zur ungewöhnlichen Anstoßzeit um 12 Uhr mittags angepfiffen wurde. Der Ärger über die Pleite ist bei Oberweikertshofens Trainer dennoch zu spüren. „Wir waren zu blöd, Penzing sehr clever und effektiv“, sagte Coach Dominik Sammer nach der 1:4 (0:1)-Niederlage seines SC Oberweikertshofen II in Penzing.

Die Luft ist in jedem Falle noch nicht raus, merkte Sammer an. Von der ersten Minute trotzen die beiden Mannschaften den heißen Temperaturen und lieferten sich ein technisch hochwertiges Duell – mit vielen Torchancen auf beiden Seiten. „Es kann auch 4:4 stehen“, sagte Sammer. Auf der Anzeigetafel blinkte aber ein 1:0 für Penzing auf. Daniel Neuhaus traf sehenswert aus 30 Metern.

In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste einige Tormöglichkeiten ungenutzt. Der Chancenwucher wurde von den Hausherren eiskalt bestraft. Marco Metzger erzielte nach 64 Minuten das 2:0. In der Schlussphase warf Weikertshofen alles nach vorne und kassierte noch zwei Kontertore (82., 84.). In der Schlussminute betrieb Fabian Sauer noch etwas Ergebniskosmetik. (Dirk Schiffner)