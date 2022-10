Aufstieg weiter im Blick: SV Mammendorf besiegt den SCF

Teilen

Victor Medeleanu hat derzeit keinen Spaß. © Fupa

Durch den Sieg des SV Mammendorf beim SC Fürstenfeldbruck kann die Mannschaft weiterhin auf die Aufstiegsrunde hoffen. Die Brucker hingegen müssen die siebte Saisonniederlage hinnehmen.

Mammendorf – Der SV Mammendorf darf nach dem 3:1 (0:0)-Heimsieg gegen den SC Fürstenfeldbruck weiter auf die Aufstiegsrunde hoffen, für die Kreisstädter ist der Zug nach oben schon längst abgefahren. Nach der siebten Saisonniederlage ließ Coach Victor Medeleanu seine Zukunft beim SCF offen. „Derzeit macht es keinen Spaß.“ Einen Rückzieher will Medeleanu aber nicht machen. „Ich bin für die Jungs da.“

„Danach haben wir uns den Schneid abkaufen lassen.“

Mit dem Ergebnis war Trotz des Sieges Felix Mayer nur bedingt zufrieden. „Das war mir zu viel horizontal, zu wenig vertikal“, sagte der Mammendorfer Trainer über das Ballgeschiebe. In der ersten Spielhälfte sahen die 100 Zuschauer nur wenig Spektakuläres. Nach Wiederbeginn wurde es dann besser. Mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten brachten Johannes Eberle mit einem Drehschuss aus 16 Metern (52.) und Jakob Hoffmann per Kopf nach einem Freistoß von Kevin Amberger (56.) die Schwarz-Gelben in Führung. „Danach haben wir uns den Schneid abkaufen lassen“, motzte Mayer. Den Gästen gelang zwar durch Thomas Giampieri der Anschlusstreffer (67.), doch wenige Sekunden später stellte Maximilian Resl den Zwei-Tore-Abstand wieder her. ds