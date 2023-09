Oberweikertshofens Aufjoljagd wird nicht belohnt

Kreisliga Zugspitze 4 kompakt: Zwei überflüssige Rote Karten für Aich

Von: Dieter Metzler

Für die Landkreis-Teams gab es in der Kreisliga Zugspitze 4 nur wenig Grund zur Freude. Es hagelte bei nur einem Sieg Rote Karten und auch Gegentore.

Landkreis – So richtig jubeln konnte am Wochenende nur der SV Mammendorf nach einem Sieg. Oberweikertshofen und Aich konnten keine Punkte einfachen.

Zwei Aicher Kicker sehen rot

So hatte man sich die Herausforderung beim FC Aich gegen den Spitzenreiter aus Landsberg nicht vorgestellt. Am Ende der 90 Minuten stand die Elf von Trainer Bastian Jaschke nur noch zu neunt auf dem Platz und hatte sich mit einer 0:3 Niederlage abzufinden. Sowohl die Rote Karte von Felix Kriechebauer nach zehn Minuten, als auch der Platzverweis von Simon Wesinger nach 80 Minuten waren laut Trainer Jaschke überflüssig wie ein Kropf. „Wenn man schon so früh in Unterzahl spielen muss und das bei dieser Hitze, kriegt man Probleme“, so Jaschke.

Nach dem 0:1 (32.) durch Muriz Salemovic ging es mit einem Rückstand in die Pause. Trotz Unterzahl hatte man sich in der Halbzeit viel vorgenommen und wollte dagegen halten. „Wir hatten nichts zu verlieren“, sagte Jaschke. Ein Handelfmeter in der 49. Minute habe dann aber Aich das Genick gebrochen. Ardian Kelmendi verwandelte sicher. Als dann auch noch fünf Minuten später Landsberg II das 3:0 durch den Elfmeterschützen gelang, war die Partie entschieden. Jaschke brachte gleich vier neue Kräfte, doch Landsberg hielt erfolgreich dagegen. Dazu hatte Aich in den restlichen zehn Minuten nach der zweiten Roten Karte nur noch neun Spieler auf dem Platz.

Mammendorf feiert Sieg gegen Penzing

Torreich verlief die Partie zwischen den beiden Teams mit je nur drei Punkten auf dem Konto. Die Elf von Mammendorfs Coach Dominik Piotrowski wollte unbedingt daheim die 1:3-Pleite gegen Landsberg vergessen machen. Doch erst erzielte Oliver Gerstmeier die Penzinger Führung (36.), Ignaz Feicht schaffte mit dem Ausgleich den Halbzeitstand.



Dann zog die Piotrowski-Elf durch Tore von Maximilian Fried und Florian Skoff auf 3:1 davon. Fried hätte den Sack zu machen können, doch der Penzinger Torhüter Maximilian Baumann wehrte den Elfmeter ab. „Da hätte Penzing sicher das Spiel abgeschrieben“, meinte SVM-Teammanager Robert Böck. So wurde es nochmal spannend, als Philipp Haag die Gäste auf 3:2 heranbrachte. Kevin Amberger gelang zwei Minuten vor Schluss das erlösenden 4:2. Penzing schlug nochmals zum 3:4 zurück. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, meinte Piotrowski. „Aufgrund der Vielzahl der Chancen hätten wir höher gewinnen müssen.“

Oberweikertshofens Aufjoljagd wird nicht belohnt

Sehr effektiv gestaltete die Elf des Moorenweiser Trainer Branko Marcetic das Auswärtsspiel in Oberweikertshofen. Bei brütender Hitze überließen die Gäste den Platzherren den Ball. Zweimal tauchten sie vor dem Weikertshofener Kasten auf und schlugen zu, einmal mit Unterstützung der Gastgeber. Johann Dietrich versenkte einen trockenen Flachschuss aus 18 Metern zur 1:0 Führung für den Aufsteiger. Der zum Landesliga-Kader des SCO zählende Mihajlo Vjestica lenkte bei einem Moorenweiser Eckball das Leder mit dem Kopf ins eigene Tor zum 2:0 für Moorenweis. Nach einem Foul des TSV-Keepers Andreas Pauker an Marc Egenhofer gab es einen Strafstoß, den Fabian Riedmair verwandelte.

Wenig später erhielt die Aufholjagd des SCO einen Dämpfer. Robert Olescher sah nach einer Notbremse an Michael Müller die Rote Karte. 30 Minuten musste Weikertshofen das Spiel in Unterzahl bestreiten, Moorenweis schaukelte den knappen 2:1-Vorsprung ins Ziel, wobei Müller noch die Chance zum 3:1 hatte. „Es ist schade, dass uns der Schiri mit der Roten Karte den Schwung genommen und damit das Spiel letztlich entschieden hat“, sagte SCO-Trainer Daniel Stapfer.