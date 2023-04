Aichs Ziel im Verfolger-Duell mit Peiting: Anschluss an die Spitze halten

Bastian Jaschke, FC Aich. © FC Aich

Der FC Aich ist derzeit der ärgste Verfolger von Geiselbullach und Landsberg. Diese Rolle will der FCA auch nach dem Spiel gegen Peiting noch haben.

Aich – Stellt sich zur Saisonhalbzeit in der Meisterrunde zur Bezirksliga bereits so etwas wie Langeweile ein? Nach fünf von zehn Spieltagen führen Jahn Landsberg (17 Punkte) und der TSV Geiselbullach (14) die Tabelle an. Am Samstag, 15 Uhr, kommt es in Landsberg zum Duell der Topteams. Ebenfalls am Samstag, 15 Uhr, kreuzen die beiden Verfolger vom FC Aich und TSV Peiting die Klingen. Aich rangiert mit neun Punkten auf dem dritten Platz, Peiting steht mit acht Zählern auf Rang vier.

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge haben die Kicker aus dem Brucker Vorort den Anschluss an das Spitzenduo etwas verloren. Dabei war die Mannschaft von Trainer Bastian Jaschke mit großen Ambitionen in die Meisterrunde gestartet. „Wir können natürlich die Tabelle lesen“, sagte Jaschke. In den Worten des FCA-Trainers war aber auch noch ein Funke Hoffnung herauszuhören. „In der Rückrunde spielen wir ja nochmal gegen jedes Team.“ Allerdings, so Jaschke, müsse man da deutlich besser spielen als in den vergangenen Partien.

Etwas Druck und Motivation verschafft Jaschke den etablierten Spielern dadurch, dass er mit Julius Vath und Benno Kuhbandner zwei U19-Akteure in den Spieltagskader berief. Elias Janele, der bereits zweimal zum Einsatz kam, fehlt diesmal krankheitsbedingt. Zur kommenden Saison werden fünf, sechs Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich wechseln. (Dirk Schiffner)