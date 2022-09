Heimspiel gegen Mammendorf: Aich kämpft gegen das Gesetz der Serie

Bastian Jaschke, Trainer des FC Aich. © FC Aich

Das Topspiel in der Kreisliga steigt am Samstag, 15 Uhr in Aich. Dann empfängt im Verfolgerduell der gastgebende FCA den SV Mammendorf.

Landkreis – Die Gäste stehen mit sieben Punkten auf dem fünften Platz, Aich rangiert mit neun Zählern auf Rang drei. Für die Mannschaft von FCA-Trainer Bastian Jaschke hieß es an den ersten fünf Spieltagen stets schwarz oder weiß. Einem Sieg ließen die Kicker aus dem Brucker Vorort jeweils eine Niederlage folgen. Geht es nach dem Gesetz der Serie wäre diesmal wieder eine Niederlage dran. Jaschke hofft deshalb, dass die Serie endlich durchbrochen wird.

Die personelle Lage entspannt sich sowohl bei den Mammendorfern als auch bei den Aichern. „Wir haben gut trainiert und sind hoch motiviert. Zumal wir endlich mal wieder daheim spielen“, sagt Jaschke. Zuletzt mussten die Aicher viermal in der Fremde antreten.

SV-Coach Felix Mayer blickt optimistisch auf das Nachbarschaftsduell. „Wir müssen über den Kampf ins Spiel finden“, hofft Mayer auf einen ähnlich guten Teamgeist wie zuletzt, als der FC Eichenau spät mit 1:0 niedergerungen wurde. Am Sonntag spielen ferner der FC Eichenau gegen den SC Weßling (14 Uhr), der SC Maisach gegen den SC Fürstenfeldbruck und der SC Oberweikertshofen II gegen den Spitzenreiter TSV Geiselbullach (jeweils 15 Uhr). (Dirk Schiffner)