Aich verschafft sich mit Sieg über SCF Luft im Abstiegskampf

Einen verdienten Sieg erspielten sich die Hausherren aus Aich gegen den SC Fürstenfeldbruck. © merkur

Der SC Fürstenfeldbruck unterliegt im Stadtderby dem FC Aich klar mit 1:4, der sich durch den Sieg Luft im Abstiegskampf verschaffen kann.

Aich – Dank eines überzeugenden 4:1 (2:1)-Derbysiegs gegen den SC Fürstenfeldbruck hat sich der FC Aich Luft im Abstiegskampf verschafft. Brucks Coach Victor Medeleanu wollte am Sieg der Gastgeber nicht rütteln. „Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Wir haben nur 30 Minuten mitgespielt.“

Johannes Schwarz, Aichs spielender Co-Trainer Johannes Schwarz, der den daheim am Liveticker mitfiebernden, erkrankten Trainer Bastian Jaschke vertrat, war voll des Lobes über die Darstellung seiner Mannschaft: „Der Sieg ist absolut verdient. Vor allem die zweite Halbzeit war sehr überzeugend.“

Bei SCF-Trainer Medeleanu trudelte nur wenige Stunden vor dem Anpfiff eine Absage nach der anderen ein. „Corona hat uns erwischt.“ So wurde unter anderem der 18-jährige Maximilian Hoffmann ins kalte Derby-Wasser geworfen. Der Schlussmann machte seine Sache sehr ordentlich und bewahrte sein Team, vor allem in der zweiten Spielhälfte, vor einer noch höheren Pleite.

Aicher im zweiten Durchgang klar besser

In der ersten Spielhälfte passierte lange Zeit nichts. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Alois Holzheu (Darching) schoss Ferenc Ambrus die Gäste in Führung. Doch Aich zeigte „eine geile Moral“ (Schwarz). In der Nachspielzeit drehten Florian Friedrich und Schwarz den Rückstand in eine 2:1-Führung.

Nach Wiederbeginn waren die Aicher klar Herr im eigenen Haus. Nach 53 Minuten vergab Manuel Milde das 3:1. Das fiel dann Sekunden später, als Hoffmann einen Schuss von Markus Maugg nur nach vorne abklatschen konnte und Friedrich zur Vorentscheidung abstauben konnte (54.).

Den Schlusspunkt unter das, trotz sieben Gelber Karten, sehr faire Stadtduell setzte Manuel Milde, der einen 28-Meter-Freistoß für Hoffmann unhaltbar ins Kreuzeck schlenzte (84.). (Dirk Schiffner)