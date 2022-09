Sieg gegen Oberweikertshofen II: Das Auf und Ab beim FC Aich geht weiter

Aichs Keeper Maximilian Milde musste einmal hinter sich greifen. © Dieter Metzler

Eine wahre Berg- und Talfahrt erlebt in dieser Saison der FC Aich. Nach einer Niederlage folgte bisher stets ein Sieg. So auch am Sonntag.

Oberweikertshofen – Mit 3:1 (1:1) siegte die Mannschaft beim SC Oberweikertshofen II und setzt sich damit in der Verfolgergruppe fest. Die Zweitvertretung des Landesligisten droht bereits frühzeitig den Anschluss an die Meisterrunden-Plätze zu verlieren.

„Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung“, freute sich Aichs Coach Bastian Jaschke. Sein Weikertshofener Kollege Robert Böttcher ärgerte sich, dass „wir das Spielgeschehen aus der Hand gegeben haben.“ Nach der Führung durch Jakob Kuhbandner (23.) leisteten sich die Platzherren einen leichten Fehler im Spielaufbau, Aich schaltete schnell um und kam durch Torjäger Florian Friedrich zum Ausgleich (35.).

Mit einem Sonntagsschuss brachte Aichs Manuel Milde seine Farben in Führung. Von der Strafraumgrenze schlenzte der 21-Jährige den Ball ins Weikertshofener Kreuzeck (72.). „Danach hatten wir das Spiel im Griff, von Weikertshofen kam nicht mehr viel“, sagte Jaschke: Und wenn, dann „haben wir es zu unsauber gespielt“, kritisierte Böttcher. In der Nachspielzeit machte Aichs Torgarant Florian Friedrich schließlich alles klar. (Dirk Schiffner)