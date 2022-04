Aich hat gegen Landsberg das 2:0 auf dem Fuß und muss sich doch mit einem Remis begnügen

Manuel Milde erzielte das einzige Tor für den FC Aich. © FC Aich

Der FC Aich bleibt im Kalenderjahr 2022 weiterhin ungeschlagen. Am Dienstagabend holten die Kicker aus dem Brucker Vorort ein 1:1 (1:0)-Unentschieden bei Jahn Landsberg.

Aich – „Leistungsgerecht“, wie Coach Bastian Jaschke meinte. Allerdings schwang auch ein wenig Enttäuschung mit, dass man nur mit einem Zähler im Gepäck die Heimreise antrat. „Wir haben es versäumt, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit den Sack zuzumachen“, ärgerte sich Jaschke.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit hatten Florian Friedrich und fünf Minuten später Simon Wesinger das 2:0 für Aich auf dem Fuß. Doch jeweils fanden sie in Jahn-Keeper Martin Maier ihren Meister. Friedrich scheiterte freistehend vor Maier, Wesingers sehenswerten 20-Meter-Schuss ins Kreuzeck krallte sich Maier in höchster Not.



In der 24. Minute war aber auch der Landsberger Keeper machtlos, als Manuel Milde eine Freistoßflanke von Roman Sixt einnickte. Ab der 60. Minute schwanden bei den Gästen etwas die Kräfte, Landsberg verstärkte den Druck und belohnte sich nach 67 Minuten mit dem Ausgleich. (Dirk Schiffner)