„Den Punkt nehmen wir mit“ - Top-Torjäger Florian Friedrich schießt Aich zum Unentschieden

Florian Friedrich markierte das einzige Tor für den FC Aich. © FC Aich

Der FC Aich hat seine Erfolgsserie ausgebaut. Beim TSV Altenstadt kamen die Brucker Vorstädter zu einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Aich – „Den Punkt nehmen wir mit“, war Coach Bastian Jaschke mit der Punkteteilung zufrieden. In den ersten 20 Minuten sahen die rund 100 Zuschauer ein „lethargisches Spiel von beiden Teams. „Beide Mannschaften waren scheinbar noch im Ostermodus“, scherzte Jaschke. Gleich die erste Strafraumaktion nutzten die Altenstädter. Spielertrainer Christoph Schmitt bediente den elf Meter vor dem Tor frei stehenden Yasin Akcakaya, der mühelos einschob (22.). „Das war unser Weckruf“, sagte Jaschke.

Dem Ausgleichstreffer durch Florian Friedrich nach 28 Minuten ging eine sehenswerte Einzelaktion von Manuel Milde voraus, der sich auf der Außenbahn sehenswert durchsetzte. Friedrich stand völlig blank und vollstreckte ebenfalls ohne Mühe. In der zweiten Halbzeit flachte das Spiel etwas ab, auch weil bei den Aichern einige Akteure verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Pech hatte der FCA in der Schlussphase als Schiedsrichter Leo Bartol ein Foulspiel an Florian Friedrich ungeahndet ließ (82.). (Dirk Schiffner)