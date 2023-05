Verfolger im direkten Duell: Aich muss nach Geiselbullach

Auch am Boden wurde im Spitzenspiel um jeden Ball gekämpft. © Peter Weber

Die Meisterrunde B der Zugspitz-Kreisliga biegt auf die Zielgerade ein. Drei der sechs Mannschaften sind bereits aus dem Rennen.

Geiselbullach/Aich – Die Meisterrunde biegt auf die Zielgerade ein. Drei der sechs Mannschaften sind bereits aus dem Rennen. Aufstiegshoffnungen dürfen sich noch der FC Aich, der TSV Geiselbullach und Jahn Landsberg machen. Für Aich muss in den verbleibenden Partien aber nahezu alles glatt laufen. Die Kicker aus dem Brucker Vorort rangieren vier Spieltage vor dem Saisonende drei Punkte hinter Bullach und sechs Punkte hinter Spitzenreiter Jahn Landsberg. Am Samstag, 14.30 Uhr, reisen die Aicher nun zum Verfolgerduell nach Geiselbullach.

FC-Coach Jaschke kann wieder auf Mittelfeldmotor Sebastian Nemecek zurückgreifen, dafür fehlen mit Roman Sixt und Simon Baumgartner zwei andere Routiniers. Mit einem Sieg würde man nach Punkten zu den Bullachern aufschließen, bei einer Niederlage wäre der Aufstiegstraum wohl ausgeträumt. Ähnlich gestaltet sich die Lage in Bullach. Nur mit einem Sieg kann man die Chance auf Rang eins wahren. „Wir wollen Platz zwei verteidigen“, sagt Stefan Held. „Wir müssen 90 Minuten konzentriert bleiben“, sagt der TSV-Spielertrainer. Damit spielt er auf das Hinspiel an. Damals hatten die Gelb-Weißen alles im Griff. Bis die Aicher in der Schlussphase aufdrehten und aus einem 0:1 ein 2:1 machten. „Zehn Minuten Unachtsamkeit kosteten uns drei Punkte“, ärgert sich Held noch immer. Genau die drei Zähler, die man hinter Spitzenreiter Landsberg liegt. (Dirk Schiffner)