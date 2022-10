SCM Trainer: „Zu leicht“ - Aichs Torjäger schenken Maisach sechs Stück ein

Aichs Florian Friedrich ist schon wieder in Torlaune. © FC Aich

Die beste Offensive der Kreisliga schlägt erneut zu. mit 6:2 bezwang der FC Aich in einem einseitigen Spitzenspiel den SC Maisach.

Aich – Christian Schneider versuchte gar nicht erst, die deutliche Schlappe schön zu reden. „Das war eine klare Sache“, sagte der Maisacher Trainer nach der deutlichen 2:6 (1:4)-Abfuhr im Derby am Freitagabend beim FC Aich. „Wir haben nicht das abgeliefert, was wir uns vorgenommen hatten.“ Bei den siegreichen Gastgebern herrschte nach dem siebten Saisonsieg dagegen eitel Sonnenschein. „Der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, freute sich FCA-Coach Bastian Jaschke. Zumindest für knapp 19 Stunden durften die Aicher Höhenluft schnuppern, ehe sie am Samstagnachmittag vom alten und neuen Spitzenreiter Geiselbullach wieder abgelöst wurden.

Von Beginn an waren die Aicher Herr im eigenen Haus. Bereits nach zwei Minuten schoss Florian Friedrich den FCA in Führung, fünf Minuten später legte Quirin Milde das 2:0 nach. Der Allrounder, der sonst das Tor der A-Klassen-Reserve hütete, traf nach einer halben Stunde auch zum 3:0. Nur weitere drei Minuten später erzielte auch Friedrich seinen zweiten Treffer. Jaschke freute sich vor allem an den schön herausgespielten Treffern. Florian Herda gelang mit dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer für Maisach.

Nach Wiederbeginn traten die Aicher weiter aufs Gaspedal. „Wir wollten zumindest die zweite Halbzeit für uns entscheiden“, sagte Schneider. Doch auch dieses Vorhaben misslang. Nach 50 Minuten erhöhte Florian Friedrich auf 5:1. Maisach gelang durch Moritz Cords der abermalige Anschlusstreffer (55.). Manuel Milde, der Toptorjäger der Liga, machte nach 70 Minuten das halbe Dutzend für den FC Aich voll. In der Freude über den Erfolg schwang bei Jaschke auch ein bisschen Verärgerung über die Entstehung der beiden Gegentreffer mit: „Zu leicht.“ Maisachs Trainer Schneider ärgerte sich über zu viele Geschenke, die man verteilt habe. (Dirk Schiffner)