Eichenau will gegen Ligaprimus Mammendorf den fünften Sieg in Serie einfahren

Starzelbacher müssen auf ihren verletzten Kapitän verzichten

Von Dirk Schiffner schließen

Drei Spieltage stehen in der Abstiegsrunde E der Kreisliga noch auf dem Programm. Und so richtig sicher sein kann sich noch keines der sechs Teams.

Eichenau/Mammendorf – Zumindest der SV Mammendorf kann bei acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz sehr wahrscheinlich für eine weitere Kreisliga-Spielzeit planen. Auf einem guten Weg zum Klassenerhalt ist auch der FC Eichenau. Die Starzelbacher rangieren auf dem dritten Platz. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt es in Eichenau zum direkten Duell.

Nach einem Stolperstart in die Abstiegsrunde – drei Niederlagen – gelang der Mannschaft von FC-Coach Markus Wex die Trendwende. Das 5:1 am vergangenen Dienstag beim FC Penzing war der vierte Sieg in Folge. Können die Starzelbacher ihre Englische Woche mit der Maximalausbeute krönen, wäre der Ligaerhalt zum Greifen nahe. In die Karten könnte den Eichenauern spielen, dass die Mammendorfer personell auf dem Zahnfleisch daherkommen. Abschenken wolle man den Spitzenplatz in der Abstiegsrunde aber auch nicht. Der scheidende Trainer Felix Mayer – er schließt sich als Co-Trainer dem SC Olching an – will sich mit Platz eins verabschieden.

Das Hinspiel (5:2) vor knapp fünf Wochen war eine klare Angelegenheit für Mammendorf. So deutlich dürfte es diesmal nicht werden. Zu stabil präsentierten sich der FCE zuletzt. Allerdings müssen die Eichenauer in der finalen Saisonphase auf Robert Schliszio verzichten. Der Kapitän und unermüdliche Antreiber im Mittelfeld, zog sich in Penzing einen Muskelfaserriss zu. (Dirk Schiffner)