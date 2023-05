Dreikampf um die Aufstiegsplätze in der Kreisliga: Geiselbullach im Fernduell mit Landsberg

Das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Geiselbullach und Jahn Landsberg endete Unentschieden. © Dieter Metzler

Zwei Spieltage stehen noch auf dem Programm. Nicht alle Teams aus dem Landkreis können sich sicher sein, in welcher Liga sie nächste Saison spielen.

Landkreis – In der Aufstiegsrunde kann der SC Maisach den Aufstiegskampf nochmal so richtig spannend machen. Dafür müsste das Team von Trainer Christian Schneider am Samstag, 15 Uhr, beim ungeschlagenen Spitzenreiter Jahn Landsberg punkten. Gleichzeitig darf sich Geiselbullach gegen den TSV Peiting (Samstag, 14.30 Uhr) keine Blöße geben. Vier Punkte rangieren die Bullacher hinter Landsberg. Patzen die Bullacher, knallen unabhängig vom Ergebnis gegen Maisach die Sektkorken am Lech. Dann darf sich auch der FC Aich wieder leise Hoffnungen auf Platz zwei machen.

In der Abstiegsrunde der Gruppe D hat der SC Fürstenfeldbruck den Klassenerhalt in der eigenen Hand. Die Kreisstädter empfangen am Sonntag, 15 Uhr, den SC Pöcking. In der Gruppe E darf sich lediglich der SV Mammendorf zurücklehnen. Die Schwarz-Gelben sind nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert der SC Oberweikertshofen II zum Derby. Die Zweitvertretung des SCO kommt mit einer breiten Brust. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft von Trainer Christian Feicht ungeschlagen. Aber auch Felix Mayer möchte sich bei seinem letzten Heimspiel als Mammendorfer Trainer mit einem Sieg verabschieden. Zum Siegen verdammt ist der FC Eichenau am Sonntag, 15 Uhr, gegen den FC Penzing. Mit einem Sieg würden die Starzelbacher auf einen Nichtabstiegsplatz klettern und hätten zumindest mal den Direktabstieg verhindert. (Dirk Schiffner)