Jetzt ist auch rechnerisch alles fix: Eichenau besiegt Moorenweis verdient mit 4:1.

Robert Schliszio FC Eichenau © FC Eichenau

Der FC Eichenau schlägt den TSV Moorenweis und beseitigt damit die letzten Zweifel am Ligaverbleib.

Eichenau – Der FC Eichenau hat den Klassenerhalt nun auch rein rechnerisch geschafft. Die Starzelbacher gewannen gegen den bereits als Absteiger feststehenden TSV Moorenweis mit 4:1 (2:0) und können an den verbleibenden zwei Spieltagen nicht mehr unter den ominösen Strich rutschen.

„Das Ergebnis geht in Ordnung“, sagte der mitspielende Moorenweiser Manager Johannes Vogt. Der Knackpunkt des Spiels war die Rote Karte gegen Moorenweis´ Elias Dietrich kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.). Der Moorenweiser bedachte seinen Eichenauer Gegenspieler mit einem Kraftausdruck, Schiri Deniz Ciftci (TSV FFB-West) kannte keine Gnade und schickte Dietrich vorzeitig zum Duschen. Spätestens dann war die Partie zu Gunsten der Eichenauer Gastgeber gelaufen. Mit einem Doppelpack (7., 33.) hatte FCE-Kapitän Robert Schliszio zuvor den Grundstein für den Heimsieg gelegt.

In der zweiten Spielhälfte gaben die Hausherren in Überzahl weiter den Ton an. „Wir hatten aber auch eine Druckphase“, sagte Vogt. In dieser erzielte Andreas Beinhofer den Anschlusstreffer (53.). Björn Kurtze stellte fünf Minuten später den alten Abstand wieder her. In der Schlussminute markierte Youngster Marin Jonjic das 4:1 für Eichenau. (Dirk Schiffner)