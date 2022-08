Torhüter halten ihre Kästen sauber: Eichenau und Oberweikertshofen II spielen Remis

Willi Kalichman, FC Eichenau © FuPa

Tor- aber nicht trostlos trennten sich Oberweikertshofen II und Eichenau. Nach 90 packenden Minuten hieß es dank zweier überragender Keeper 0:0.

Oberweikertshofen – „Den Punkt nehmen wir mit’“, sagte Eichenaus Coach Willi Kalichmann. Der neue FCE-Übungsleiter trauerte vor allem den guten Einschussmöglichkeiten hinterher. So scheiterte Lukas Kohlhase nach 50 Minuten mit einem 30-Meter-Knaller an der Querlatte. Dem Weikertshofener Tor noch näher kamen Erol Haziri und Marin Jonjic, doch die beiden Eichenauer Jungspunde scheiterten jeweils am glänzend aufgelegten SCO-Schlussmann Tobias Heckl.

Die beste Tormöglichkeit für die Hausherren hatte Fabian Riedmair in der 25. Minute, doch der SCO-Kapitän scheiterte ebenfalls an der Querlatte. SCO-Coach Robert Böttcher freute sich dennoch über den ersten Punktgewinn unter seiner Regie. „Die Punkteteilung ist absolut leistungsgerecht. Defensiv haben wir nicht viel zugelassen. Wir haben mit viel Leidenschaft verteidigt.“ Auch die individuellen Fehler, mit denen sich die Weikertshofener Zweitvertretung zuletzt selbst ein Bein stellten, fanden diesmal nicht statt. Jetzt muss nur noch vorne der Knoten Plätzen, sagte Böttcher. (Dirk Schiffner)