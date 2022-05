FC Eichenau unterliegt TSV Peiting deutlich

Teilen

James Phebey wurde vom Platz gestellt © FC Eichenau

Der FC Eichenau unterliegt dem TSV Peiting und verpasst damit den vorzeitigen Klassenerhalt.

Eichenau – Eine herbe Packung setzte es für den FC Eichenau. Die Mannschaft von Coach Thomas Stehle verlor beim TSV Peiting mit 1:6 (1:2). Während die Starzelbacher den endgültigen Klassenerhalt verpassten, dürfen die Peitinger weiterhin auf den Aufstieg hoffen. Mit einem Sieg aus den kommenden drei Partien kann Eichenau den Klassenerhalt jedoch endgültig festzurren.

Bei Peiting hatte die Stehle-Elf nichts zu bestellen. „Die Niederlage ist etwas zu hoch ausgefallen“, sagte der 45-Jährige. Vor allem in der zweiten Spielhälfte habe man sich die Gegentore in „Ping-Pong-Manier“ selbst eingeschenkt. Dabei begann es gar nicht so schlecht. Nach nur zwei Minuten erzielte Marco Bayer die frühe Führung, doch Nicolas Haser drehte mit einem Doppelpack das Spiel. Nach der Ampelkarte gegen Eichenaus James Phebey (54.) hatten die Hausherren leichtes Spiel. Tobias Hindelang sorgte für die Vorentscheidung. Benedikt Multerer (73.), Matthias Lotter (79.) und Andreas Neumeier (85.) machten das halbe Dutzend voll.

Am Dienstag steht für die Eichenauer das Sparkassencup-Halbfinale gegen Oberweikertshofen an. Im Eichenauer Lager ist man voller Vorfreude. Stehle: „Wir wollen ihnen das Leben schwer machen.“ (Dirk Schiffner)