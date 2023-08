Auf Eichenaus neuen Spielertrainer wartet gleich der Bezirksliga-Absteiger

Sebastian Schmeiser, hier im Trikot des TSV Landsberg, ist neuer Spielertrainer des FC Eichenau © Michael Sigl/IMAGO

Das Warten hat ein Ende. Nach langer Sommerpause geht es in der Kreisliga 3 des Zugspitz-Kreises endlich wieder richtig los.

Landkreis – Ein Hauen und Stechen wird es in der Kreisliga 3 geben. „Jeder kann jeden schlagen“, meint Franco Simon. Mit Simons SC Unterpfaffenhofen, dem letztjährigen Fast-Aufsteiger TSV Geiselbullach, dem SC Maisach und dem FC Eichenau schickt der Landkreis vier Vertreter ins Rennen. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Meisterrunde, die Teams auf den Plätzen vier bis sieben spielen im kommenden Frühjahr in der Abstiegsrunde.

Während die Bullacher am Wochenende spielfrei haben, kommt es in Eichenau zum ersten Derby. Die Mannschaft des neuen Spielertrainers Sebastian Schmeiser empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den Bezirksliga-Absteiger SC Unterpfaffenhofen. Für Schmeiser (31), der vom Bayernligisten TSV Landsberg kam, ist es die erste Trainerstation. Mit der Vorbereitung ist Co-Trainer Markus Wex zufrieden, auch „wenn wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen.“ Mit schönem Fußball wolle man wieder mehr Zuschauer in die heimische Budrio-Arena locken.

Auch Simon zeigte sich mit Vorbereitung „grundsätzlich zufrieden.“ Der 45-jährige SCU-Coach musste einen größeren personellen Wechsel (13 Neuzugänge, zehn Abgänge) moderieren. „Wir wollen uns in der Liga etablieren.“ (Dirk Schiffner)