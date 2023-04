Zwei Teams, ein Ziel: Eichenau und Oberweikertshofen II wollen raus aus dem Tabellenkeller

Teilen

Der FC Eichenau (in Rot, hier gegen den SV Mammendorf) braucht Punkte. © Peter Weber

Ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf steht in der Kreisliga an. Der FC Eichenau empfängt den SC Oberweikertshofen II.

Eichenau/Oberweikertshofen – Nach einem Stotterstart unter dem neuen Trainer Christian Feicht ist der SC Oberweikertshofen II in der Abstiegsrunde mittlerweile in Fahrt gekommen. Nach zuletzt zwei Siegen (2:0 in Utting, 4:2 gegen Mammendorf) ist die Zweitvertretung des Landesligisten auf den Relegationsplatz geklettert. Mit der Roten Laterne steht derweil der FC Eichenau da. Die Starzelbacher haben aber noch das Nachholspiel beim FC Penzing in der Hinterhand. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt es zum Landkreis-Derby im Tabellenkeller.

Mit den Übungsleitern Markus Wex und Christian Feicht haben sich die beiden Vereine in der Winterpause neu aufgestellt. Wex folgte beim FC Eichenau auf Willi Kalichmann, der aus gesundheitlichen Gründen nach nur einer halben Saison wieder abdanken musste. Beim SC Oberweikertshofen II waren es sportliche Gründe, die zur einvernehmlichen Trennung von Trainer Robert Böttcher führten. Im Januar wurde Christian Feicht als neuer Übungsleiter vorgestellt. Zwei Monate später, wenige Tage vor dem ersten Saisonspiel, verkündete der 58-Jährige allerdings seinen Abgang zum Saisonende. In der kommenden Saison wird Feicht dann den Landesligisten VfL Kaufering betreuen.

Jetzt soll Feicht aber erst mal den SCO vor dem Sturz in die Kreisklasse bewahren. Mit den zuletzt gezeigten Leistungen zeigte er sich zufrieden. Auf Wex und den FC Eichenau wartet dagegen viel Arbeit. Zu einfach, so Wex, seien die Gegentreffer zuletzt gefallen. Verzichten muss Wex auf Flügelflitzer Kilian Stotz (Rotsperre). (Dirk Schiffner)