Mit Rumpelfußball aus der Abstiegszone: Eichenau schlägt Aich

Teilen

Gestrauchelt sind beide, gefallen ist am Ende aber nur der FC Aich (weiße Trikots). Der FC Eichenau hat dank des Siegs über die Brucker Vorstädter nun ein kleines Polster auf die Abstiegszone. © Peter Weber

Ein fußballerischer Leckerbissen war das Derby zwischen dem FC Eichenau und dem FC Aich wahrlich nicht.

Eichenau – Zumindest den Gastgebern dürfte das nach dem 3:2 (2:0)-Erfolg egal sein. „Das ist halt Abstiegskampf“, meinte Thomas Stehle. Aber zumindest über die drei Siegerpunkte konnte sich der Eichenauer Trainer freuen.

Vier Spieltage vor dem Saisonende stehen die die Starzelbacher bei 30 Punkten – das sollte normalerweise reichen, um auch in der kommenden Saison weiterhin Kreisliga-Fußball zu spielen. Deutlich mehr zittern muss der FC Aich. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt drei Zähler. Die Leistung stimmte Coach Bastian Jaschke zufrieden: „Wir werden unsere nötigen Punkte holen.“ Dass man in Eichenau leer ausging, war für Jaschke nicht fair: „Die schlechtere Mannschaft hat gewonnen, die dümmere Mannschaft hat verloren.“

Aicher an allen Gegentoren direkt beteiligt

Dumm, weil die Aicher an allen drei FCE-Toren mehr oder weniger direkt beteiligt waren. Unter gütiger Aicher Mithilfe traf Lucas Kohlhase nach sieben Minuten zur Eichenauer Führung. Nach 20 Minuten das nächste Gastgeschenk der Aicher: James Phebey schnappte sich einen zu kurz geratenen Rückpass und schob zum 2:0 ein. In der Folge sahen die 60 Zuschauer einen trostlosen Kick. Eichenau verwaltete die Führung, ohne zu glänzen. Von Aich kam nichts Zwingendes.

Erst in der Schlussphase nahm das Spiel dann Fahrt auf. Per Elfer verkürzte Manuel Milde auf 2:1 (72.). Zuvor wurde Florian Friedrich von Simon Kemmer elferreif zu Fall gebracht. Doch im Gegenzug stellte Eichenaus Robert Schliszio den alten Abstand wieder her (73.) – auch weil sich die Aicher Hintermannschaft erneut in Geberlaune präsentierte. Christof Pichler konnte zwar fünf Minuten später erneut verkürzen, mehr gelang dem FCA allerdings nicht mehr. (Dirk Schiffner)