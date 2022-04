Zwei Torwart-Patzer bringen den SC Fürstenfeldbruck auf die Siegerstraße

Nico Bräuning traf für den SC Fürstenfeldbruck. © SC Fürstenfeldbruck

Einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf holte der SC Fürstenfeldbruck. Die Kreisstädter gewannen beim TSV Bernbeuren knapp, aber nicht unverdient mit 2:1 (2:1).

Fürstenfeldbruck – Nach zwei Siegen in Folge haben sich die Brucker vorerst der allergröbsten Abstiegssorgen entledigt. Zum Abstiegsrelegationsplatz beträgt der Vorsprung fünf Zähler.

Das Spiel begann ganz nach dem Geschmack der Gäste. Nach acht Minuten schoss Nico Bräuning die Blau-Gelben in Führung. Doch die Entstehung des Treffers war kurios. In bester Slapstick-Manier vertändelte Bernbeurens Keeper Wolfgang Meyer das Spielgerät, Bräuning sagte danke und schob die Kugel ins leere Tor. Dem 0:2 (28.) für den SCF ging ein Rückpass eines Bernbeurener Spielers voraus, den Meyer verbotener Weise aufnahm. Den indirekten Freistoß schoss Bräuning in die Maschen. Den Hausherren gelang postwenden der Anschlusstreffer.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Arian Fichtl (Penzberg) ging es hin und her. Hüben wie drüben gab es Halbchancen. Die beste Möglichkeit bot sich Bräuning nach 70 Minuten, doch dem 19-jährigen Doppeltorschützen versagten freistehend vor Meyer die Nerven. Auf der anderen Seite hielt Marcel Kemmer den zweiten Brucker Sieg in Folge fest. (Dirk Schiffner)