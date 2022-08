Dritter Sieg im dritten Spiel: Geiselbullach schlägt auch Mammendorf

Giftig in den Zweikämpfen waren die Geiselbullacher (in Weiß, hier gegen Emmering). © Dieter Metzler

Der TSV Geiselbullach bleibt das Maß der Dinge in der Kreisliga. Der Aufsteiger gewann mit 3:0 beim SV Mammendorf.

Mammendorf – Für Geislebullach war es der dritte Sieg im dritten Spiel. Während die Gäste weiterhin von der Tabellenspitze grüßen, hängen die Mammendorfer im Tabellenmittelfeld fest. Der Sieg sei auch in der Höhe verdient, sagte Geiselbullachs zwischen den Pfosten stehender Spielertrainer Stefan Held. Lediglich in den Anfangsminuten wackelte der Ligaprimus etwas. In dieser Phase hatte Mammendorfs Phillip Gröbl zwei hochkarätige Einschussmöglichkeiten, zweimal fand er in Held seinen Meister. Mit dem Pausenpfiff gelang Maximilian Lutter mit einem sehenswerten 25-Meter-Knaller die Führung für die Gäste.

„Das war unser Genickbruch“ konstatierte SVM-Coach Felix Mayer. „Bei uns gingen die Köpfe runter.“ Bullach bekam die zweite Luft. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste alles Griff. „Da kam von uns nicht mehr viel“, sagte SVM-Coach Felix Mayer. Held freute sich, dass „wir nicht mehr viel zugelassen haben.“ Nach 64 Minuten erhöhte Michael Ponnath auf 2:0. In der Schlussminute scheiterte zunächst Maximilian Blum an Schlussmann Alexander Osterreich, der eingewechselte Florian Döhler stand jedoch goldrichtig und staubte zum 3:0 ab. (Dirk Schiffner)