TSV Geiselbullach: Der Spitzenreiter dreht die Partie gegen den Tabellenletzten

Durchsetzungsstärker präsentierten sich die Kicker des TSV Geiselbullach (gelbe Trikots). © Peter Weber

Der TSV Geiselbullach bleibt das Maß der Dinge in der Kreisliga. Das bekam am Sonntag auch der SC Fürstenfeldbruck zu spüren.

Fürstenfeldbruck – Die Kreisstädter verloren gegen den Ligaprimus mit 2:4 (2:0). Während der Aufsteiger weiter eindrucksvoll an der Sitze seine Kreise dreht, behält Bruck die Rote Laterne.

Dabei war die 2:0-Pausenführung für das Schlusslicht durchaus verdient. „Wir sind überhaupt nicht in unser Spiel gekommen“, kritisierte Stefan Held. Bereits nach 30 Sekunden musste der Bullacher Spielertrainer hinter sich greifen. Ferenc Ambrus düpierte zunächst Matthias Dressel und Maximilian Lutter, seine scharfe Hereingabe bugsierte Jannik Schröder unglücklich über die eigene Torlinie. Nach einer halben Stunde erhöhte Can Cetinkaya auf 2:0 für den SCF. „Ich habe in der Halbzeitpause zu meiner Mannschaft gesagt, dass wir an unsere Stärken glauben sollen.“ Das setzte der Spitzenreiter eindrucksvoll um.

Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff traf Christoph Kunz zum Anschlusstreffer. Acht Minuten später glich Lutter zum 2:2 aus. Der eingewechselte Maximilian Blum (67., 81.) baute schließlich mit zwei Kopfballtreffern den Bullacher Siegesrekord weiter aus. (Dirk Schiffner)