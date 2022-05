Günzlhofen siegt bei Bernbeuren verdient mit 3:1.

Spielerisch ist der VSST Günzlhofen (grüne Trikots) eine Klasse für sich. © Peter Weber

Der Ligaprimus VSST Günzlhofen bezwingt den abstiegsbedrohten TSV Bernbeuren.

Günzlhofen – Weiter auf der Erfolgswelle reitet der VSST Günzlhofen. Der Ligaprimus siegte beim abstiegsbedrohten TSV Bernbeuren klar und auch in der Höhe verdient mit 3:1 (1:0).

VSST-Keeper Nico Theiß musste erstmals nach 544 Minuten wieder ein Gegentor hinnehmen. Der Vorsprung auf den TSV Peiting beträgt weiterhin fünf Zähler. Aus den abschließenden vier Partien benötigt die Mannschaft von Trainer Qemajl Beqiri noch acht Punkte. Angesichts der Dominanz und des machbaren Restprogramms sollte der Durchmarsch in die Bezirksliga bald in trockenen Tüchern sein. VSST-Präsident Mario Küpper gibt sich bescheiden und bedient sich der in solchen Fällen üblichen Floskeln („Wir schauen von Spiel zu Spiel.“).

Mit einem sehenswerten Schlenzer brachte Hakan Özdemir den VSST nach 26 Minuten in Führung. Kurz darauf fand der 29-Jährige aber in Bernbeurens Schlussmann Wolfgang Meyer seinen Meister. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff jubelte Qendrim Beqiri bereits, doch der Schuss wurde auf der Linie gerettet. Nach 48 Minuten durfte der Bruder des Trainers dann aber doch feiern. Vom Elferpunkt traf Beqiri zum 0:2. Doch die wackeren Gastgeber (Küpper: „Sie haben kämpferisch gut dagegengehalten.“) gaben sich nicht geschlagen. Per Elfer verkürzte Bernbeuren auf 1:2 (61.). Doch wieder einmal setzte sich die Qualität des VSST Günzlhofen durch. Kelvin Gomez stellte nach 78 Minuten endgültig die Weichen auf Sieg für die Gäste. (Dirk Schiffner)