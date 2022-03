VSST-Spielertrainer in Zauberlaune: Qemajl Beqiri führt Günzlhofen mit zwei Toren zum Sieg

Dreh und Angelpunkt beim VSST Günzlhofen war wieder einmal Spielertrainer Qemajl Beqiri (in Grün) . Hier muss er einen Uttinger Abschluss mitansehen, doch in der Regel stand er im Zentrum der Aufmerksamkeit. © Peter Weber

Im Topspiel des 18. Spieltags gewann der VSST Günzlhofen gegen den bisher punktgleichen TSV Utting auch in der Höhe verdient mit 3:0 (1:0).

Günzlhofen – „Bei einer konsequenteren Chancenverwertung hätte der Sieg deutlich höher ausfallen können“, sagte Mario Küpper. Der Günzlhofener Klubchef sah eine dominante Heimmannschaft. Nach 13 Minuten eröffnete VSST-Spielertrainer Qemajl Beqiri höchstpersönlich den Torreigen. Nach einer halben Stunde wurde es kurios. Innerhalb von drei Minuten verschoss Qendrim Beqiri gleich zwei Elfmeter. Den ersten konnte Uttings Torwart Ruben Streicher entschärfen (33.), den zweiten setzte Qendrim Beqiri an den Pfosten (36.). Beiden Elfern ging jeweils ein Foul an Kelvin Gomez voraus.

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Mahmoud Adlouni (MTV Berg) sorgten die Platzherren für die schnelle Entscheidung. Erst traf erneut Qemajl Beqiri mit einem sehenswerten Drehschuss aus 13 Metern (51.). Gerade mal zwei Minuten später erhöhte Kelvin Gomez nach einer ebenso sehenswerten Stafette über den überragenden Spielertrainer Qejmal Beqiri und Hakan Özdemir auf 3:0.

Das Spiel war entschieden, auch weil von den Gästen wenig bis gar nichts kam. VSST-Keeper Nico Theiß verlebte einen geruhsamen Nachmittag in seinem Kasten. Der VSST Günzlhofen geht damit als erster Verfolger des Spitzenreiter TSV Peiting in die Frühjahrsrunde. Viel Arbeit hatte dann nur noch Referee Adlouni. Erst schickte er VSST-Kapitän Michael Zach mit der Ampelkarte vom Platz, Sekunden später dann Uttings Christian Rid. In der Schlussminute folgte den beiden auch noch der meckernde Hakan Özdemir. Die 150 Zuschauer im Hermann-Well-Stadion bekamen jedenfalls eine Menge geboten. (Dirk Schiffner)