Die Spitzenteams der Rückrunde im direkten Duell: VSST Günzlhofen trifft auf SC Fürstenfeldbruck

Spielerisch ist der VSST Günzlhofen (grüne Trikots) eine Klasse für sich. © ArchivFoto: Peter Weber

Derby-Zeit in der Kreisliga: Gleich drei Lokalduelle stehen am 22. Spieltag auf dem Programm. Darunter auch das Spiel der besten Rückrundenteams.

Landkreis – Am Samstag, 15 Uhr, kämpfen der FC Aich und der SV Mammendorf um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die benötigt auch die Mannschaft des FC Eichenau am Sonntag, 15 Uhr, beim SC Oberweikertshofen II. Die Zweitvertretung des Bezirksligisten ist das einzige Team aus dem Landkreis, das die Restsaison mehr oder weniger entspannt angehen kann.

Das Topspiel des Spieltages steigt am Sonntag, 15 Uhr, in Günzlhofen, wenn der gastgebende VSST Günzlhofen den SC Fürstenfeldbruck empfängt. Das Spiel im Hermann-Well-Stadion ist eine kleine Premiere. SCF-Manager Alfred Thurner kann sich nicht erinnern, dass „wir schon mal in Günzlhofen gespielt haben.“ Thurner selbst freilich schon. In den 1980ern und 1990ern stand der 64-Jährige zwischen den Günzlhofener Pfosten. Hinsichtlich der Chancen hielt sich der Brucker bedeckt. Mehr als ein „Wir sind gut drauf.“ und ein „Wir wollen uns gut verkaufen“, lässt sich Thurner nicht entlocken.

Aber auch in Günzlhofen stapelt man trotz des Sprungs auf Platz eins weiterhin tief. Das Wort Aufstieg will dem Ehrenvorsitzenden Franz Ostermeier, der seit kurzem auch wieder aktiv als 2. Vorsitzender im Geschäft ist, nicht über die Lippen kommen. Dabei ist das Team von Spielertrainer Qemajl Beqiri gut drauf. Im Kalenderjahr 2022 ist die Bilanz noch blütenweiß (vier Siege, 15:0 Tore). „Die werden uns alles abverlangen“, sagt Ostermeier. „Wenn wir unsere Qualität abrufen können, haben wir eine gute Siegchance.“ (Dirk Schiffner)