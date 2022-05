Günzlhofen und Maisach trennen sich mit torlosem Remis

Wie vernagelt waren die Tore bei der Partie zwischen dem VSST Günzlhofen (grünes Trikot) und SC Maisach. Beide Keeper hielten ihren Kasten sauber. © Peter Weber

Der VSST Günzlhofen kann beim torlosen Remis gegen Maisach den Peitinger Patzer nicht nutzen und muss die Meisterfeier vertagen.

Günzlhofen – Die Aufstiegsparty des VSST Günzlhofen muss um mindestens eine Woche verschoben werden. Gegen den SC Maisach musste sich die Mannschaft von Spielertrainer Qemajl Beqiri mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Glück im Unglück: Auch der TSV Peiting, der einzig verbliebene Rivale im Aufstiegskampf, patzte und kam beim SC Fürstenfeldbruck nicht über ein 1:1 hinaus. Aus den verbleibenden zwei Matches gegen Oberweikertshofen II und Aich benötigt die Beqiri-Truppe jetzt noch zwei Zähler.

Die knapp 200 Zuschauer bekamen einen spannendes Kreisliga-Match zu sehen. „Das Spiel bot alles“, war auch Sprecher Uli Jais angetan. „Nur die Tore haben gefehlt.“ Die hätten in den 95 Minuten hüben wie drüben fallen können. Die etwas dominantere Mannschaft war der VSST Günzlhofen. Allerdings gingen die Schützlinge von Coach Qemajl Beqiri zu arglos mit den Torchancen um oder sie scheiterten am glänzend aufgelegten Maisacher Tormann Leonhard Spicker. SC-Coach Christian Schneider lobte nicht nur Spicker, sondern die gesamte Mannschaft „Wir haben gut gekämpft, hatten auch unsere Tormöglichkeiten.“

Vor allem in der hektischen Schlussphase ging es hoch her. Erst verpasste Mica Oppmann freistehend vor VSST-Keeper Nico Theiß. Im Gegenzug steuerte Hakan Özdemir allein auf Spicker zu, der mit einer Glanzparade zur Stelle war, den Nachschuss setzte der 29-Jährige an die Latte. Mehr Dramatik geht fast nicht. Hätte der Türke den Ball im Tor versenkt, wäre der Aufstieg perfekt gewesen. Grund zum Feiern gab es in Günzlhofen aber dennoch: Die Reserve siegte gegen Aufkirchen II und steigt in die B-Klasse auf. Jais sah es pragmatisch. „Dann feiern wir heute mit der Zweiten.“ Auch wenn sich für Maisach die Situation nicht verbessert hat, freute sich Trainer Christian Schneider über den „Punkt für die Moral.“ (Dirk Schiffner)