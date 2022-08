Maisach nutzt seine Möglichkeiten besser: Klarer Heimsieg über Mammendorf

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Dominik Urbaniak vom SC Maisach. © SC Maisach

Einen am Ende verdienten 3:0 (2:0)-Heimerfolg hat der SC Maisach gegen den SV Mammendorf gefeiert. Dabei wären noch mehr Tore möglich gewesen.

Maisach – Vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit gehe das Ergebnis so schon in Ordnung, meinte Maisachs Coach Christian Schneider nach der Begegnung. In der ersten Halbzeit sei es ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, so Schneider. Der Unterschied: die Gastgeber nutzten zwei ihrer Möglichkeiten, während Mammendorf gleich mehrere Hochkaräter nicht in Tore ummünzen konnte. Dank der Treffer von Dominik Urbaniak (19.) und Ahmed Abdulahi (38.) gingen die Gastgeber mit einer beruhigenden 2:0-Führung in die Kabine.

Und aus der kamen die Maisacher zwar beschwingter heraus als die Gäste – die Partie verlagerte sich mehr und mehr Richtung SVM-Tor – doch ihr Zielwasser scheinen die Gastgeber in der Umkleide gelassen zu haben. „Fünf Hundertprozentige haben wir nicht gemacht“, berichtet Schneider. Es brauchte einen Einwechselspieler, um auch im zweiten Durchgang den Torbann zu brechen. Moritz Cords sorgte in der 88. Minute für den 3:0-Endstand. (Thomas Benedikt)