Maisach muss bittere Niederlage gegen Oberweikertshofen einstecken

Die Maisacher kassierten gegen die in weiß spielenden Gäste aus Oberweikertshofen eine Niederlage. Jetzt müssen sie in die Relegation © weber

Der SC Maisach unterliegt gegen Oberweikertshofen II und muss in die Relegation.

Der SC Maisach muss in die Abstiegsrelegation. Nach dem deutlichen 1:4 (1:1) gegen den SC Oberweikertshofen II hingen die Köpfe bei den Hausherren sehr tief. Freude pur herrschte dagegen bei den Gästen, die nach einer ebenfalls eher mittelprächtigen Rückrunde ihrem scheidenden Trainer Dominik Sammer zumindest einen famosen Abschied bescherten. „Die Jungs haben eine super Entwicklung genommen“, freute sich Sammer. Der 24-Jährige wird zur kommenden Saison in die dann in der Landesliga spielende ersten Garde des SCO befördert.

Für den SC Maisach geht es in den kommenden Tagen in der Abstiegsrelegation gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch den Klassenerhalt zu sichern. Das Hinspiel findet voraussichtlich am Donnerstag beim Kreisklassisten statt, das Rückspiel drei Tage später in Maisach. Sollte die Mannschaft von Coach Christian Schneider verlieren, haben sie gegen den Verlierer der anderen Relegationspartie TSV Bernbeuren – SC Weßling eine allerletzte Chance. „Wir müssen an unsere Stärken glauben“, sagte SC-Trainer Christian Schneider. Allerdings muss dann gegen Wildsteig die ein oder andere Schippe draufgelegt werden.

Gegen Weikertshofen waren die Maisacher Hausherren lediglich in der ersten Halbzeit gut im Spiel. Nach sechs Minuten brachte Stefan Wörl seine Farben in Führung. Nach 15 Minuten glich Fabian Sauer, der eine eher harmlos wirkende Freistoßflanke von Moritz Wizani einnickte, für den SCO aus. Danach verflachte die Partie. Das Spiel fand meist zwischen den Strafräumen statt.

Nach Wiederbeginn investierten die Gäste deutlich mehr. Eine Ecke von Rico Lampl wuchtete Lucas Wizani unhaltbar in die Maschen (60.). „Das war unser Genickbruch“, sagte Schneider. Auch bei den weiteren Treffern stellte sich seine Mannschaft zu dilettantisch an. So ließ die Maisacher Defensive Jakob Kuhbandner gewähren (75.), zwei Minuten später durfte sich auch Moritz Wizani in die Trefferliste eintragen. Die Maisacher ergaben sich ihrem Schicksal. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte ein nach Hause trottender Maisacher Zuschauer. (Dirk Schiffner)