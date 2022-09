Später Ausgleich für Maisach: Robin Ecker schockt den SC Fürstenfeldbruck

Teilen

Robin Ecker vom SC Maisach. © SC Maisach

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SC Maisach und dem SC Fürstenfeldbruck. Nach turbulenten 90 Minuten hieß es 2:2.

Maisach – Der Ausgleichstreffer für Maisach fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. „Es fühlt sich wie eine Niederlage an“, machte Victor Medeleanu aus seinem Herzen keine Mördergrube. Dem Brucker Trainer stand in Maisach das allerletzte Aufgebot zur Verfügung. Und die elf Akteure waren in der ersten Halbzeit das bessere Team. Ridouwane Issaka schoss den SCF nach 12 Minuten in Führung.

Erst in der zweiten Spielhälfte beteiligte sich dann auch der SC Maisach am Spiel. Per Elfer glich Stefan Heiß aus (49.) „Dann waren wir am Drücker“, sagte Maisachs Co-Trainer Florian Herda. Doch Brucks Schlussmann Marcel Kemmerer hielt mit starken Paraden sein Team im Spiel. Mitten in der Maisacher Drangphase gelang den Gästen die abermalige Führung durch Josue Kabeya (75.). In der hektischen Schlussphase gingen dann den Bruckern die Gemüter durch. Almir Focic und Matej Kopic verbüßten eine Zeitstrafe und mussten mit ansehen, wie Robin Ecker die Kugel zum späten Ausgleich in die Brucker Maschen drückte. „Der Punkt ist irgendwie glücklich, aber irgendwie auch zu wenig“, sagte Herda. (Dirk Schiffner)