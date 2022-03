SC Maisach: Feldspieler Sebastian Kipka muss gegen Peiting ins Tor - Nur einmal schlägt‘s ein

Auf ungewohnter Position: Gegen Peiting musste Maisachs Sebastian Kipka als Torwart aushelfen. © SC Maisach

Mit einer 0:1 (0:0)-Niederlage beim Kreisliga-Spitzenreiter TSV Peiting ist der SC Maisach ins Fußballjahr 2022 gestartet.

Maisach – Trainer Christian Schneider zeigte sich dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Rumpftruppe. Trotz eines mittleren Corona-Ausbruchs im Klub (in der ersten Mannschaft fünf Spieler, in der zweiten Mannschaft sieben Spieler) musste der SCM die Reise in den Pfaffenwinkel antreten. Gerade zwei Ersatzspieler standen Schneider zur Verfügung. Einer Verlegung erteilte der Verband eine Absage. „Die Regularien sind so“, so Schneider knapp.

So musste mit Sebastian Kipka ein Feldspieler zwischen die Maisacher Pfosten. Der Matchplan der Gäste sah vor, den Spitzenreiter so gut es geht vom eigenen Tor fernzuhalten und das Remis so lange wie möglich zu verteidigen. Eine Stunde gelang das.

Dann wurde der Druck des Spitzenreiters jedoch zu groß. Dem siegbringenden Treffer von Peitings Torjäger Matthias Lotter ging ein Ballverlust im Maisacher Mittelfeld voraus (62.). Die Gäste versuchten alles, der Ausgleich gelang ihnen aber nicht mehr. (Dirk Schiffner)