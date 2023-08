Nach 1:7 in der vergangenen Saison: Mammendorf hat mit Aich noch eine Rechnung offen

Von: Dieter Metzler

Der FC Aich (in Blau) trifft auf den SV Mammendorf (schwarze Trikots). © Peter Weber

Mit Mammendorf und Aich treffen am Samstag zwei echte Kreisliga-Veteranen aufeinander. Die beiden Mannschaften kennen sich aus der Vorsaison.

Landkreis – Der Tabellenführer FC Aich gastiert am Samstagnachmittag beim SV Mammendorf. Die Schwarz-Gelben konnten sich zwar am vergangenen spielfreien Wochenende von der 0:1-Niederlage beim Aufsteiger in Moorenweis erholen. Dennoch kommt der SVM personell schon ein wenig auf dem Zahnfleisch daher, berichtet 2. Abteilungsleiter Johannes Eberle. „Aber damit haben im Ferienmonat August alle Mannschaften zu kämpfen.“

FCA-Trainer Bastian Jaschke: „Wir haben Bock auf das Spiel“

Trotzdem blickt die Elf von Trainer Dominik Piotrowski optimistisch dem Derby entgegen. „Wir haben ohnehin noch mit Aich eine Rechnung zu begleichen“, erinnert sich Eberle an die vergangene Saison, als es eine bittere 1:7 Niederlage setzte. „Wir haben ein Heimspiel, das wollen wir auf jeden Fall gewinnen.“

Aber auch Aichs Coach Bastian Jaschke sagt: „Wir haben Bock auf das Spiel.“ Man habe in der Vergangenheit gegen Mammendorf stets gut ausgeschaut, und das soll auch so bleiben, meint er. „Wir werden alles raushauen, wir sind danach spielfrei.“ Mit Manuel Milde und Kapitän Florian Friedrich kehren zwei Stürmer zurück ins Team, dafür verabschieden sich mit Elias Janele, Roman Sixt und Sebastian Nemecek drei Spieler in den Urlaub.

Auf Moorenweis wartet ein richtig harter Brocken

Die Elf vom Moorenweiser Trainer Branko Marcetic, die nach dem 1:0-Auftaktsieg über Mammendorf in Aich mit 0:3 einen Dämpfer erhielt, empfängt am Sonntag mit dem TSV Landsberg einen der Meisterschaftsfavoriten. „Wir werden auf jeden Fall kämpferisch dagegen halten“, verspricht 2. Abteilungsleiter Andreas Otter. „Wir haben die Niederlage gegen Aich abgehakt, blicken nach vorne und wollen die drei Punkte bei uns behalten.“ Trainer Marcetic hat dazu den kompletten Kader zur Verfügung.

Eine Pause erhält dafür der SC Oberweikertshofen II. Der hat nach zwei Auftaktniederlagen spielfrei. (Dieter Metzler)