Mammendorf gewinnt in Altenstadt mit 3:2

Felix Mayer SV Mammendorf © SV Mammendorf

Mammendorf schafft den Klassenerhalt gegen TSV Altenstadt.

Mehr Dramatik geht fast nicht. Dank eines Last-Last-Minute-Treffers hat der SV Mammendorf den Klassenerhalt doch noch geschafft. Die Mannschaft von Coach Felix Mayer gewann beim TSV Altenstadt mit 3:2 (1:1). In der vierten Minute der Nachspielzeit drückte Phillip Gröbl aus dem Gewühl heraus die Kugel ins Tor. Was folgte war Ekstase pur. Schiedsrichter Florian Ambrosch (Königsbrunn) pfiff die Partie danach gar nicht wieder an. Damit sind die Schwarz-Gelben mit mindestens zwei blauen Augen davon gekommen. „Heute wird gefeiert, die Saison analysieren wir später“, jubelte Sprecher Robert Böck.

Nach zuvor acht sieglosen Spielen ging das Team erstmals wieder als Sieger vom Platz. Der letzte Erfolg datierte vom 27. März, als man mit 2:0 beim TSV Bernbeuren gewann. Eben jene Bernbeurener hatten ihrerseits die Hausaufgaben erledigt und Schlusslicht Moorenweis mit 2:1 besiegt und mussten dennoch den K.O.-Schlag hinnehmen. Die Altenstädter Führung durch Christoph Schmitt (30.) glich Marko Bosnjak aus (33.). Aber auch die 2:1-Führung durch Marco Haag (49.) hatte nur kurz Bestand. Nach 55 Minuten glich Kadircan Yapici aus. In der Folge drängte Mammendorf auf den Siegtreffer – und wurde spät belohnt. (Dirk Schiffner)